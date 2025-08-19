 
Подкользин стал самым высоким игроком в истории футбола, сыграв за «Амкал»

вчера, 17:31
КалугаЛоготип футбольный клуб Калуга0 : 1Логотип футбольный клуб Амкал (Москва)АмкалМатч завершен

Бывший баскетболист Павел Подкользин, выйдя в стартовом составе «Амкала» в матче Кубка России против «Калуги», стал самым высоким игроком в истории футбола.

Рост Подкользина составляет 226 сантиметров.

Ранее рекорд принадлежал датскому вратарю Симону Йоргенсену, который, обладая ростом 210 см, выступал в низших лигах Дании и Англии.

Также в составе «Амкала» вышел полузащитник Василий Гончаров, родившийся 31 декабря 2010 года. Он стал самым юным игроком в истории Кубка России, побив рекорд Романа Сафонова, который в 2024 году сыграл за «Кубань» в возрасте 14 лет 8 месяцев и 27 дней.

Vilar
Vilar
вчера в 19:55
К 40-летнему дебютанту, надо было пригласить в команду ещё карликов
Ламина Ямаля.
112910415
112910415
вчера в 18:49
Плодим нездоровые сенсации?! )
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:42
Зачем это нужно было самому Подколъзину?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:11
Теперь ищите Кользина, он должен быть , выше Подкользина...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:48
МУдиалига одним словом
