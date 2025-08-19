Глобальная перестройка «Реала». Новая философия, погоня за «Барсой» и расставание с Винисиусом

1755619396

сегодня, 19:03

В стане мадридцев происходит много интересного.

Главный вызов в тренерской карьере Хаби Алонсо

В «Байере» тоже было определённого рода давление. Три года назад испанец приходил поднимать топ-клуб из ямы без опыта работы на взрослом уровне, и это уже было самоубийство. Но само собой уровень ответственности просто несопоставим. В «Байере» менеджер ощущал безусловное доверие и поддержку, и это позволило написать сказку.

В Мадриде иной уровень внимания, амбиций, футболистов в составе и как следствие давления. Всё то же, что Хаби сотворил с «фармацевтами», он должен повторить, но в команде, где у каждого игрока эго раздуто постоянной борьбой за трофеи и статусом звезды. Менеджеру предстоит распределить роли в атаке между Беллингемом, Мбаппе и Винисиусом, заставить их работать на общее благо и отрабатывать без мяча, а ещё заработать авторитет и перестроить команду на более современный футбол. И это всё в раздевалке, переполненной элитными футболистами.

Развязка саги с Винисиусом

Эпоха Хаби Алонсо только начинается, но менеджер уже может лишиться одного из лидеров «Реала» последних лет. Ещё с момента упущенного «Золотого мяча» вокруг Винисиуса начали ходить слухи – якобы на него положили глаз саудиты и готовы забросать «сливочных» деньгами. Тогда такие расклады оценивали с осторожностью, но уже было ясно, что токсичный Винисиус принесёт мадридцам больше вреда, чем пользы.

К началу сезона-2025/26 к бразильцу самое неоднозначное отношение, ведь он потерял стабильность. С приходом Мбаппе исчез баланс, топ-исполнители не находят общий язык, и это мешает всей команде. Вдобавок начались сложности с продлением контракта. Вини захотел получать на уровне Килиана – агенты просили 20 млн евро в год с возможностью увеличения суммы до 30 млн при помощи бонусов. Клуб предлагал просто 20 миллионов. Переговоры зашли в тупик.

Следующим летом «Реал» уже не сможет попросить за Вини действительно огромную сумму, поэтому решение может быть принято сейчас – либо бразилец останется среди лидеров в новом проекте, либо «сливочные» рискнут двигаться дальше без него.

Это может повлиять на Мбаппе

Конечно, продажа Винисиуса – громадный риск. Всё же вингер способен делать разницу и не раз выходил на первый план в топ-матчах. С другой стороны, он перетягивает на себя внимание и втягивается в скандалы. Появление другой звезды сопоставимого уровня для Вини – как «красный флаг» для быка. Пока эта парочка на поле, не может идти речи о каком-либо балансе. Тем более, когда в оттяжке работает третий топ-исполнитель Джуд Беллингем.

Как бы рискованно это ни было, уход Вини развяжет руки Мбаппе. Он станет наконечником атак «сливочных» все сконцентрируются на нём – и вокруг француза получится выстроить игру в атаке. Прошлый сезон был для Килиана крайне тяжёлым, а такое развитие событий может помочь раскрыться в новом ключе.

Воспитанник стучится в стартовый состав

Пока в стартовой обойме такие разборки, тяжело уследить за перестановками в обойме, но есть там и нечто интересное. В основной состав пробился воспитанник «сливочных» Гонсало Гарсия. Для форварда всё сложилось идеально. Он ещё по ходу сезона-2023/24 привлекался к основе, но теперь в команду пришёл молодой тренер, а на горизонте появился идеальный турнир для обкатки молодёжи.

Трудолюбивый футболист впечатлил Алонсо на Клубном чемпионате мира. Не исполнительским мастерством, но объёмом выполняемой работы и исполнительностью. Это идеальный игрок, когда надо навязать борьбу и дать объём в финальной трети. Гонсало сделал даже больше, чем от него зависело – в шести матчах на КЧМ отметился четырьмя голами, принеся ничью с «Аль-Хилялем» и победу над «Юве».

Понятно, что на фоне Килиана и Вини даже этого недостаточно, но Гарсия точно заслужил, чтобы Алонсо держал его кандидатуру в уме. Ожидаемо «сливочные» продлили со своим воспитанником контракт. В долгосрочной перспективе на него рассчитывают.

Трент хотел вырасти в мировую звезду

Многие болельщики «Ливерпуля» не поняли решение защитника. Была настолько бурная реакция, что пришлось включиться даже Клоппу. Воспитанник мерсисайдцев удостоился величайшей чести – вырос в лидера родного клуба, стал автором исторического для «красных» углового, брал с «красными» ЛЧ и АПЛ . Но не всем же быть, как Стивен Джеррард. У Трента иная мотивация.

Латераль в «Ливерпуле» упёрся в потолок. Он мог остаться в родном клубе, закрепиться среди легенд, но в сравнении с «Реалом» и «Ман Сити» «красным» чего-то недостаёт. С «Ливерпулем» была бы красивая история, но за трофеями надо идти дальше. ТАА ушёл в команду-фаворит по умолчанию. К тем, кто приватизировал ЛЧ , кто олицетворяет выражение «победа на классе». Всё, чтобы сделать решающий шаг в пул игроков с мировой славой.

В «Реале» сейчас кризис. Так что это отличное вступительное испытание для англичанина. Чтобы собирать трофеи один за одним, надо помочь вернуть единство.

Тотальное давление и гонка с «Барселоной» – ранняя проверка на прочность

Сейчас в мадридском клубе происходит множество изменений разного объёма. Команда переходит к новой игровой структуре, тренер ставит себя в раздевалке и учится взаимодействовать с игроками, решается судьба одного из лидеров проекта, что повлияет на эффективность других, плюс стучится молодой футболист – тот, кто в перспективе принесёт Алонсо много пользы, но не имеет такого статуса, чтобы бороться за старт на равных с Килианом и Вини.

И на всё это болельщикам «Реала» будет наплевать, ведь они ждут результата. В прошлом сезоне чемпионство ушло к «Барсе», которая совсем недавно переживала кризис. Теперь каталонцы продолжают обрастать мясом, налаживать взаимопонимание с Фликом. Сейчас «сливочным» надо догонять «блауграну» которая уже оторвалась и собирается замахнуться на требл. Сейчас Хаби надо решить все поставленные вопросы. В целом, ничего нового для «королевского клуба».