Жедсон повёл за собой «Спартак», а Сперцян – «Краснодар». Герои пятого тура РПЛ

1755607849

сегодня, 15:50

«Армейцы» тоже в полном порядке.

Вратарь

Денис Адамов («Зенит») – недооцененный герой

Гол после промаха Барко с «точки» отменили, ведь Эсекьель коснулся мяча двумя ногами во время пенальти, а мяч в итоге не пересек линию. Адамов отразил удар аргентинца, чем спас «Зенит» от поражения в Москве от «Спартака». Команда Дениса играла хуже соперника, но голкипер собрался после мелких осечек и пять раз выручил петербуржцев.

Защитники

Дмитрий Кабутов («Рубин») – голевое чутье тура

Хорошо сыграли правые латерали Гайич из ЦСКА и Шнапцев из «Пари НН», но отметим важность Кабутова для «Рубина». В тяжелом поединке против «Ростова», в котором соперник огрызался, казанцы сумели победить со счетом 1:0. Гол забил именно Кабутов: Дмитрий четко разобрался в чужой штрафной площади, не оставив шансов голкиперу «Ростова».

Виктор Александров («Пари НН») – трудяга недели

В пятом туре РПЛ не пропустили только две команды. Кроме «Рубина», «сухарь» достался голкиперу «Пари НН». Как и в случае со Ставером, вратарю нижегородцев Медведеву помогали защитники. Александров собрался после непростого для него старта. Виктор отработал просто и надежно: у защитника почти три десятка полезных действий.

Тормена («Краснодар») – солидность тура

Когда забивал атакующий хавбек «Сочи» Зиньковский, то он качнул опорника Черникова перед ударом. Тормена не виноват в единственном голе в ворота «Краснодара». Зато именно Виктор выиграл десяток единоборств и начинал атаки чемпионов умными передачами. Тормена снова порадовал тренера Мусаева, а их соперники – в антисборной тура.

Мойзес ( ЦСКА ) – стабильность сезона

В прошлом туре Мойзес тоже был в основе, а сейчас он подтверждает номинацию – стабильность сезона. Против «Динамо» хорошо сыграли в атаке оба латераля ЦСКА . Серб Гайич забил гол, а Мойзес сделал голевую передачу на Кисляка. «Динамовец» Касерес был активным, но бразилец не позволил парагвайцу выжать гол после ударов и передач.

Полузащитники

Матвей Кисляк ( ЦСКА ) – проворность тура

Двадцатилетний центральный полузащитник ЦСКА стал активным участником победы над «Динамо» в братском дерби. Матвей не виноват в пропущенном мяче – Макарова не поймали его коллеги, а вот в атаке полузащитник отличился. У Матвея гол после прострела Мойзеса. В центре поля Кисляк тоже сыграл прекрасно, читая игру соперников.

Жедсон («Спартак») – универсал недели

Был хорош в разных фазах игры. Самый дорогой новичок в истории «Спартака» был близок к тому, чтобы подарить москвичам победу над «Зенитом». Жедсон помог в первой голевой атаке с голом Маркиньоса, а затем он забил головой. Второй мяч португальца судьи отменили из-за роковой случайности: Барко дважды коснулся мяча при исполнении пенальти.

Эдуард Сперцян («Краснодар») – игрок года

У Эдуарда есть гол с игры, точный удар со штрафного и ассист. У Сперцяна три голевых действия за тур и пятнадцать в пятнадцати матчах РПЛ нового года. Он – лидер рейтинга «гол плюс пас», герой года, а не только тура. Сперцян в отличном настроении, а «Краснодар» после сложного первого тайма разбил «Сочи», играя в большинстве.

Нападающие

Эгаш Касинтура («Ахмат») – реализация тура

Дубль новичка в ворота «Крыльев Советов» подарил Черчесову вторую подряд победу в РПЛ . Матч не был простым для «Ахмата», соперник неплохо сопротивлялся, но Касинтура оказался проворнее защитников. Дважды Эгаш получал возможность пробить в створ чужих ворот – оба раза у Песьякова не было шансов. Касинтура освоился в «Ахмате».

Матеус Алвес ( ЦСКА ) – смекалка недели

Шикарным пасом создал гол для Гайича: латераль ЦСКА выскочил к воротам и опередил голкипера «Динамо». Также на счету Алвеса первый гол поединка. Матеус прочувствовал момент, открылся под передачи Мусаева после ошибки Бителло и не оставил Лещуку шансов. Алвес разыгрался, он связывает линии и работает как свободный художник.

Эмирджан Гюрлюк («Оренбург») – непоседа тура

Атакующий игрок «Оренбурга» не смирился с тем, что «Акрон» дома вышел вперед после удара Лончара. Подача Гюрлюка привела к автоголу Стефана, а потом футболисты команды Дзюбы не реализовали свои моменты, в отличие от Эмирджана. Гюрлюк не только забил победный мяч, но активно создавал моменты и прессинговал оппонентов.

Главный тренер

Фабио Челестини ( ЦСКА ) – настройки тура

«Динамо» давило на оборону ЦСКА в дебюте встречи, но Челестини подготовил «армейцев». Новая команда швейцарца работает хитро и быстро. Один неточный пас Бителло назад – и ЦСКА вышел вперед. Одна ошибка на фланге – Гайич удвоил преимущество. Упустили Мойзеса на другом краю поля – отличился Кисляк. У Челестини получается переключить ЦСКА в созидательный режим, хотя в обороне «армейцы» тоже не сильно просели. Пропустив от Макарова, они не паниковали и не подарили «Динамо» надежду на камбэк в дерби. Челестини набрал 11 очков в пяти турах, это один из лучших стартов тренера ЦСКА в новейшей истории.

Сюжет недели. «Спартак» против «Зенита»

Уникальный матч. Впервые зрители увидели такой сюжет в новейшей российской футбольной истории. Даже с учетом советских чемпионатов подобное случилось лишь второй раз, причем ждать пришлось с 1939 года. В новом матче «Спартака» и «Зенита» обе команды выходили вперед, сравнивали счет и не реализовали пенальти в чужие ворота. Также в игре была красная карточка как приправа. По качеству футбола матч «Спартака» и «Зенита» не был выдающимся, зато зрители получили настоящий блокбастер с голами, разворотами сюжета и драмой в самом конце, ведь Станкович рассчитывал на победу в большинстве, но не получил её из-за того, что Барко поскользнулся при исполнении пенальти.