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Кикнадзе: «„Локомотиву“ хватит глубины состава, чтобы заменить Миранчуков»

вчера, 22:19
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал травмы полузащитников Алексея и Антона Миранчуков, а также игру против «Сочи»:

Очень напряженная игра была сегодня, до последнего не было ясно, кто победит. 

Нашим футболистам не хватило скорости, это меня беспокоит перед матчами в Лиге чемпионов. Но будем считать, что сегодня наши футболисты экономили силы.

Нам хватит глубины состава, чтобы заменить Миранчуков. По предварительным результатам, у Антона серьезное повреждение, посмотрим, что покажет медицинское обследование. Конечно, это два наших ключевых футболиста, и их потеря будет ощутима. Но у нас есть, с кем играть, а дальше все будет зависеть от тренерского гения Юрия Сёмина.

 Напомним, что в сегодняшней встрече травму получил Антон Миранчук.

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Все комментарии
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   148 / 763
сегодня в 01:59
В РПЛ без разницы кто их заменит, там Сухина порешает. А вот в ЛЧ все будет по-другому.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 763
сегодня в 00:54
Очень похоже на бред!!!
Footbolista
Footbolista
   6 / 763
вчера в 23:44
Глубину состава можно проскочить и пробить дно...
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик ответил Александр Светличный
   8 / 763
вчера в 22:54
ПУСТОЙ АНАЛИЗ НЕ РАЗБИРАЮЩЕГО В ФУТБОЛЕ РУКОВОДИТЕЛЯ! КВЕРКЕЛИИ НЕТ , МИРОНЧУКОВ ЗАМЕНИТЬ НЕКЕМ ,ФАРФАНУ ЗАМЕНЫ НЕТ , ЧОРЛОКА С ТРАВМОЙ , СМОЛОВ С ТАКОЙ ИГРОЙ НЕ ТЯНЕТ , А ЭДЕР ПРОСТО АТАС , А У КИКНАДЗЕ ВСЕ О КЕЙ ! СЛУЧАЙЕЫЙ ДИРЕКТОР!
Он уже себе соломку подстелил, сказал, что у команды полно игроков, а, если что не получится, виноват Семин))
STVA 1
STVA 1
   67 / 763
вчера в 22:53
Мне кажется Вася не понимает что говорит...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   80 / 763
вчера в 22:44
Вздор! Миранчуков менять некем даже относительно РПЛ, а про Байер и говорить не приходится.
Александр Светличный
Александр Светличный
   418 / 763
вчера в 22:35
ПУСТОЙ АНАЛИЗ НЕ РАЗБИРАЮЩЕГО В ФУТБОЛЕ РУКОВОДИТЕЛЯ! КВЕРКЕЛИИ НЕТ , МИРОНЧУКОВ ЗАМЕНИТЬ НЕКЕМ ,ФАРФАНУ ЗАМЕНЫ НЕТ , ЧОРЛОКА С ТРАВМОЙ , СМОЛОВ С ТАКОЙ ИГРОЙ НЕ ТЯНЕТ , А ЭДЕР ПРОСТО АТАС , А У КИКНАДЗЕ ВСЕ О КЕЙ ! СЛУЧАЙЕЫЙ ДИРЕКТОР!
tims
tims
   404 / 763
вчера в 22:34
А какого состава? Пассажирского или грузового?.. И вместе со стюардессами Чорлукой, Крыховяк и Идову или нет?..
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