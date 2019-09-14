Кикнадзе: «„Локомотиву“ хватит глубины состава, чтобы заменить Миранчуков»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал травмы полузащитников и , а также игру против «Сочи»:

Очень напряженная игра была сегодня, до последнего не было ясно, кто победит.

Нашим футболистам не хватило скорости, это меня беспокоит перед матчами в Лиге чемпионов. Но будем считать, что сегодня наши футболисты экономили силы.

Нам хватит глубины состава, чтобы заменить Миранчуков. По предварительным результатам, у Антона серьезное повреждение, посмотрим, что покажет медицинское обследование. Конечно, это два наших ключевых футболиста, и их потеря будет ощутима. Но у нас есть, с кем играть, а дальше все будет зависеть от тренерского гения Юрия Сёмина.