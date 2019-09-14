Кононов прокомментировал призывы о своем увольнении

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал призывы болельщиков московского клуба о его увольнении:
Призывы к моему увольнению со стороны болельщиков? Каждый проигрыш «Спартака» — каждый раз одно и то же. Я могу ответить только победами.
Ранее Кононов дал свой комментарий после поражения от «Урала».
П,С...Да. поставь хоть Карреру обратно сейчас, увидим тоже самое, не там ищете виноватых.
П,С...Да. поставь хоть Карреру обратно сейчас, увидим тоже самое, не там ищете виноватых.
Пора признать, что специалист из вас никудышный и отправится собирать картошку, сезон подошел как раз.
Пора признать, что специалист из вас никудышный и отправится собирать картошку, сезон подошел как раз.
Мы долго терпим, но такого издевательства как твои ответы, долго терпеть не будем.
Вынесем. Женское платье покупай, чтобы уносить ноги через запасной выход на стадионе.
Мы долго терпим, но такого издевательства как твои ответы, долго терпеть не будем.
Вынесем. Женское платье покупай, чтобы уносить ноги через запасной выход на стадионе.
Он на над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь..."(С) В.С. Высоцкий
Он на над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь..."(С) В.С. Высоцкий
А я туда ем.
10.11.2018,
Кононов: «Мне нужно 4 месяца, чтобы поставить свой футбол»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1078612/kononov-oleg-arsenal
А я туда ем.
10.11.2018,
Кононов: «Мне нужно 4 месяца, чтобы поставить свой футбол»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1078612/kononov-oleg-arsenal