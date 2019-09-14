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Кононов прокомментировал призывы о своем увольнении

вчера, 19:20
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал призывы болельщиков московского клуба о его увольнении:

Призывы к моему увольнению со стороны болельщиков? Каждый проигрыш «Спартака» — каждый раз одно и то же. Я могу ответить только победами.

Ранее Кононов дал свой комментарий после поражения от «Урала».

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Все комментарии
Shpundya .
Shpundya . ответил Блоссия
вчера в 23:55
Ты, проходимец, еще не знаешь, что такое болельщики Спартака. Мы долго терпим, но такого издевательства как твои ответы, долго терпеть не будем. Вынесем. Женское платье покупай, чтобы уносить ноги через запасной выход на стадионе.
"Проходимец"...прежде чем утверждать,обвинять и т.д. надо быть уверенным хотя бы на процентиков 30% не говоря о 50 и выше, остальное доказывать левым и правым полушарием мозга, но тут ведь такого не видно...вопрос Вам?: а причём здесь ответы? отвечает как может или как заучил вариант не исключаю и при этом он не профессионал из-за того что говорит прессе? такие умозаключения, говорят о Вас.
П,С...Да. поставь хоть Карреру обратно сейчас, увидим тоже самое, не там ищете виноватых.
-Хостинский-
-Хостинский-
   461 / 763
вчера в 23:36
Можешь ответить, но сука молчишь и молчишь.
Союзник противников
Союзник противников ответил Блоссия
   7 / 763
вчера в 22:41
Ты, проходимец, еще не знаешь, что такое болельщики Спартака. Мы долго терпим, но такого издевательства как твои ответы, долго терпеть не будем. Вынесем. Женское платье покупай, чтобы уносить ноги через запасной выход на стадионе.
И куда подевалась вся аристократичность? Ругается,как кухарка московского купчика! А пока через запасный ход сливается ваш вождь и криминальный финансист-Федун.И скоро побежит нынешний любимец Цорн.
Faustello
Faustello ответил Lucho Gonzalez
   16 / 763
вчера в 21:44
Дайте Олегу поработать!
Уважаю Георгича, святое дело делает )))
Морозовский
Морозовский
   31 / 763
вчера в 21:29
    spartak kursk
    spartak kursk
       356 / 763
    вчера в 21:15
    Ответов,к сожалению,всё меньше и меньше,а поражения растут как снежный ком....
    KURUM
    KURUM
       136 / 763
    вчера в 21:12
    Не может он ответить, не чем..
    311
    311
       52 / 763
    вчера в 21:10
    Когда-нибудь Кононов ответит победами, но это уже совсем другая история!)
    RIR68
    RIR68
       99 / 763
    вчера в 20:58
    давай, Олежка, покажи им ещё десяток таких побед!!!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       181 / 763
    вчера в 20:53
    Для Спартака это мягкий тренер, толку не будет
    Karud Karudov 1
    Karud Karudov 1
       763 / 763
    вчера в 20:47
    Дурак , Каррера , ведь спрашивали пойдет смотреть матч с Уралом .. Был бы на стадионе во время матча билеты сами на руках отнесли бы и усадили в кресло Главного в Спартаке !..и Федун ещё большой вопрос ,пошел бы против мнения народа ?!!!! Такого шанса у итальянца больше не будет !...А кого теперь винить ,кроме себя !Сиди и смотри теперь матчи по ТВ , синьор Каррера...
    Venegant
    Venegant
       755 / 763
    вчера в 20:43
    Вы можете ответить поставленной игрой и тактикой, которая уже год звучит как бей беги. А играют футболисты у нас во дворе лучше. Какими победами АЛЛО. Вы строите команду более года никак построить не можете. Может команда это сложно? Может быть лего попробуете собрать для детей от 3ех лет, или пазл на 32 детальки. Но боюсь даже этого вы построить не сможете. Мне от вас не победы нужны, уже нет. Мне нужна построенная игра, которой нет уже год и не будет. А ведь нужно же было кричать про футбол Романцева и Бескова. Не нужен ни Романцев ни Бесков. Нужен адекватный футбол для 2019.
    Пора признать, что специалист из вас никудышный и отправится собирать картошку, сезон подошел как раз.
    OLESOCC
    OLESOCC ответил Байкал-38.
       310 / 763
    вчера в 20:35
    А зачем вам голова тренер Кононов? А я туда ем. 10.11.2018, Кононов: «Мне нужно 4 месяца, чтобы поставить свой футбол» Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1078612/kononov-oleg-arsenal
    Он хотел сказать " дайте мне 4 года"!.
    karnager
    karnager
       154 / 763
    вчера в 20:31
    Сочи - проект Миллера, Кононов - проект Галицкого. Ай какие умницы!)
    ermak6848
    ermak6848
       139 / 763
    вчера в 20:29
    да пусть " рулит "...
    Блоссия
    Блоссия
       70 / 763
    вчера в 20:26
    Ты, проходимец, еще не знаешь, что такое болельщики Спартака.
    Мы долго терпим, но такого издевательства как твои ответы, долго терпеть не будем.
    Вынесем. Женское платье покупай, чтобы уносить ноги через запасной выход на стадионе.
    cska plus
    cska plus
       1 / 763
    вчера в 20:25
    Оставьте человека в покое, он делает нужное дело!
    Karkaz
    Karkaz
       369 / 763
    вчера в 20:25
    Олегу еще нужно Месси купить и дать еще 4 месяца
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       41 / 763
    вчера в 20:18
    Дайте Олегу поработать!
    Союзник противников
    Союзник противников ответил dynkel
       7 / 763
    вчера в 20:13
    Его надо как собаку выгнать палкой из Спартака
    Если ты кошатник,то это не означает,что можешь бить собак палками.Зоозащитники возьмут их под защиту,как и Кононова.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       429 / 763
    вчера в 20:03
    До конца первого круга не уволят.
    nik9373
    nik9373 ответил dynkel
       729 / 763
    вчера в 19:58
    Более отвратительной фигуры чем этот кононов в Спартаке не было
    Согласен.Поймал себя на мысли,что по сравнению с Кононовым даже подлец-Якин и то был неплох.
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov
       526 / 763
    вчера в 19:57
    Аххаха, почитал еще каменты, храм злорадства))) Олег мы с тобой! Вмей с страной!))) дай место в пердиве команде народной!)
    n272nm
    n272nm
       95 / 763
    вчера в 19:54
    "Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как ёж,
    Он на над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь..."(С) В.С. Высоцкий
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov
       526 / 763
    вчера в 19:53
    Этих болельщиков спартака не поймешь, какое увольнение бл? Тренер ведет команду на ее место в пердив, все по плану блин, нет они не довольны..
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       102 / 763
    вчера в 19:51
    А зачем вам голова тренер Кононов?
    А я туда ем.
    10.11.2018,
    Кононов: «Мне нужно 4 месяца, чтобы поставить свой футбол»
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1078612/kononov-oleg-arsenal
    Кирилыч
    Кирилыч
       753 / 763
    вчера в 19:46
    Мрак мрачный.
    Evilhuman
    Evilhuman
       13 / 763
    вчера в 19:46
    Молодец пиджак, держись ,не сдавайся, веди команду в ФНЛ
    dalex83
    dalex83
       564 / 763
    вчера в 19:39
    Пэджак марш! Или суд линча устроим!
    Роман Романов
    Роман Романов
       359 / 763
    вчера в 19:38
    И дальше так отвечай Олег Георгиевч Пиджаков. Да... подольше задержись там.
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