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Жоау Мариу: «Поставил перед собой цель забить 10 голов в сезоне»

вчера, 21:59
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал победу над «Сочи».

Во-первых, я хочу поблагодарить всю команду, которая хорошо меня встретила, приняла. Это моя вторая игра в РПЛ, и я вижу, что с каждым матчем я прибавляю. Скоро буду лучшей версией самого себя.

«Локо» очень важно хорошо выступить в Лиге чемпионов, это — высший уровень в клубном футболе. Команде надо оставить хорошее впечатление, и надеюсь, мы удачно выступим в ЛЧ. Но понимаем, что будет очень сложно.

Я поставил перед собой цель забить 10 голов в сезоне, но самое главное для меня — помочь «Локо» выиграть титулы. Команда сконцентрирована на чемпионстве в РПЛ.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   80 / 763
вчера в 23:54
Его рекорд - шесть за сезон в Спортинге. Похоже просто ещё не понял куда попал.
cska plus
cska plus
   1 / 763
вчера в 23:27
Всего десять?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   224 / 763
вчера в 22:40
Я думаю Марио сможет забить
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   53 / 763
вчера в 22:07
Креатив в лице Мариу на лицо. Вместо Ману то, что надо.
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