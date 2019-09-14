Жоау Мариу: «Поставил перед собой цель забить 10 голов в сезоне»

Полузащитник «Локомотива» прокомментировал победу над «Сочи».

Во-первых, я хочу поблагодарить всю команду, которая хорошо меня встретила, приняла. Это моя вторая игра в РПЛ , и я вижу, что с каждым матчем я прибавляю. Скоро буду лучшей версией самого себя.

«Локо» очень важно хорошо выступить в Лиге чемпионов, это — высший уровень в клубном футболе. Команде надо оставить хорошее впечатление, и надеюсь, мы удачно выступим в ЛЧ . Но понимаем, что будет очень сложно.