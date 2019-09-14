Парфенов: «Думаю, мы заслужили победу над „Спартаком“»

Главный тренер «Урала» прокомментировал победу над «Спартаком».

Начали скованно. Мы приехали в гости к команде, которая хочет бороться за медали, плюс у нас было два не очень удачных выезда в Москву. Просили контролировать стандарты, с которых «Спартак» в этом сезоне забил немало голов. В конце первого тайма почувствовали игру, перестали ошибаться в простых ситуациях. Начали играть повыше, использовать пространство за спинами крайних защитников «Спартака», как и просили до игры. Воспользовались этим и забили два мяча. Думаю, мы заслужили победу.