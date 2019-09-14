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Парфенов: «Думаю, мы заслужили победу над „Спартаком“»

вчера, 19:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над «Спартаком».

Начали скованно. Мы приехали в гости к команде, которая хочет бороться за медали, плюс у нас было два не очень удачных выезда в Москву. Просили контролировать стандарты, с которых «Спартак» в этом сезоне забил немало голов. В конце первого тайма почувствовали игру, перестали ошибаться в простых ситуациях. Начали играть повыше, использовать пространство за спинами крайних защитников «Спартака», как и просили до игры. Воспользовались этим и забили два мяча. Думаю, мы заслужили победу.

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Все комментарии
tims
tims
   404 / 763
вчера в 22:40
Совести нет в Парфёнове. Ведь сам - бывший спартаковец. Мог бы и поддаться...
ЮЗИК
ЮЗИК
   181 / 763
вчера в 21:58
Парфенова уже в Спартак можно звать, опыта уже набрался и не слабого
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   41 / 763
вчера в 20:14
Конечно! Даже напрягаться не пришлось, с такиой слабой командой легко играть и выигрывать
ABir
ABir
   88 / 763
вчера в 19:58
Просто сегодня не день Спартака. И в футболе, и в хоккее
Союзник противников
Союзник противников
   7 / 763
вчера в 19:37
Даже не сомневайся! Раз за разом(и с разными командами) показываешь всю убогость построения нынешнего "Спартака".
swift stream
swift stream
   50 / 763
вчера в 19:30
Урал играл отменно, тренер у Урала мудр в играх со спартаком.
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   330 / 763
вчера в 19:19
Таких бы вратарей, да во все команды и, глядишь, Урал - чемпион!
cska plus
cska plus
   1 / 763
вчера в 19:18
    DVOK68
    DVOK68
       202 / 763
    вчера в 19:16
    Да.
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