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Джикия: «Игроки „Спартака“ полностью доверяют Кононову»

вчера, 20:36
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Урала».

Гол надломил команду, поэтому игра поменялась. Впереди не получается у нас, но и сзади много пропускаем. Опять же, будем разбираться. Скажу, что завтра у нас будет достаточно серьёзный разговор. Завтра встреча с болельщиками, открытая тренировка, к нам будет много вопросов. Будем на них отвечать.

Болельщики требуют отставки Кононова? Согласитесь, когда «Спартак» проигрывает дома «Уралу», это достаточно странно. По сути, тренер особо ни при чём, на поле играем мы. То, что некоторые просят увольнения Кононова, то могу сказать, что мы полностью доверяем тренеру. Мы стараемся на тренировках выполнять его требования и играть в тот футбол, в который он хочет.

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Все комментарии
Т34
Т34
   68 / 763
вчера в 23:42
...Мы стараемся на тренировках выполнять его требования и играть в тот футбол, в который он хочет...
Вот потому и проигрываете, он сам не знает чего хочет.
-Хостинский-
-Хостинский-
   461 / 763
вчера в 23:32
Вы дома много проигрываете, часто, нет ни игры ни задора, позор
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   60 / 763
вчера в 23:07
Одного доверия мало.
Где футбол,ёпт?
Коллектив доверчивых товарищей!!!
Армейская душа
Армейская душа
   18 / 763
вчера в 22:55
Хорошо, что спартак наконец нашёл своего тренера!
Evilhuman
Evilhuman
   13 / 763
вчера в 22:49
Согласен, полное доверие, а там и в ФНЛ пофеерите
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   53 / 763
вчера в 22:18
Можно критиковать 7партак бесконечно. Но мне искренне жаль эту команду. Рыба гниёт с головы;-)
Nikola45
Nikola45 ответил Блоссия
   40 / 763
вчера в 22:11
Тогда организуйте команду "НА ЗАДВОРКАХ" и шагайте все туда под руководством Кононова.
Блосенька как я рад Вас видеть! ))) Столько лет столько зим! Хороший тренер! Он мне нравится! Дайте всего то 4 месяца ))
Serg3.12
Serg3.12
   9 / 763
вчера в 22:10
Не новое заявление
и Карпину доверяли, и Карере, теперь Кононову
Nikola45
Nikola45
   40 / 763
вчера в 21:59
Оставить пускай тренирует! Еще хотя бы четыре месяца ))
311
311 ответил cska plus
   52 / 763
вчера в 21:58
Кто скажет ничего не слышно, что высказал рейнгольд?
Переживаю за старого, уже замену нашли ему...
Nikola45
Nikola45
   40 / 763
вчера в 21:57
Поддерживаю грузина! Я тоже Кононову доверяю! Хороший тренер в неадекватной команде! Команду разогнать тренера оставить ))
Faustello
Faustello
   16 / 763
вчера в 21:50
Я тоже Георгичу доверяю!
Молодец мужик, и в Краснодаре меня радовал и неожиданно в Спартаке радует ))
Кирилыч
Кирилыч
   753 / 763
вчера в 21:47
Полное непонимание друг друга. Мяч передерживают, пассы в никуда...
mihaluch
mihaluch
   91 / 763
вчера в 21:46
Обижают все "Спартак" вот и "Урал" сегодня обидел.
vadexus
vadexus
вчера в 21:36
Похоже, у свиней опять переполоох назревает.
Adepta
Adepta
   27 / 763
вчера в 21:27
Это правильно, так и должно быть.
VIC2
VIC2
вчера в 21:20
Джикия, ты скоро заговоришь как Глушаков!

Отдай немедленно повязку Ещенко,
пусть капитанит, на пенсию быстрей выгонят...
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 763
вчера в 21:18
Надо срочно продлить с Олежкой контракт на улучшенных условиях!!!
KURUM
KURUM
   136 / 763
вчера в 21:11
В том то и дело, что он требует какую то херню..
Да и требовать этот бантик не умеет, так просить жалостно..
cska plus
cska plus
   1 / 763
вчера в 21:09
Самое интересное то, что мы все полностью доверяем Кононову, пусть работает.
cska plus
cska plus
   1 / 763
вчера в 21:08
Кто скажет ничего не слышно, что высказал рейнгольд?
spartak kursk
spartak kursk
   356 / 763
вчера в 21:07
А в чём выражается доверие?
И чем провинились болельщики,наблюдающие третье домашнее поражение кряду?
Дима Головашич
Дима Головашич
   276 / 763
вчера в 21:04
Зря
Не_По_Сеньке_Шапка
Не_По_Сеньке_Шапка
   33 / 763
вчера в 20:52
"Гол надломил команду"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1137743/dzhikiya-georgiy-kononov-oleg
По-моему, это Кононов надломлен!
За все время его у руля, Кононов не провел ни одной результативной замены!
Николай к
Николай к
   693 / 763
вчера в 20:51
Это все равно как я залез на даму .... но лалдно .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   69 / 763
вчера в 20:51
Опять в Спартаке билибирда какая то. Левая рука не знает, что творит правая. Удивил Георгий, как на поле так и в своем интервью.
Союзник противников
Союзник противников
   7 / 763
вчера в 20:50
УРА!УРА!УРА!
311
311
   52 / 763
вчера в 20:49
Это пока он тренер. Как уволят пиджака, сразу помоями обольют!)
Блоссия
Блоссия
   70 / 763
вчера в 20:38
Тогда организуйте команду "НА ЗАДВОРКАХ" и шагайте все туда под руководством Кононова.
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