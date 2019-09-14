Джикия: «Игроки „Спартака“ полностью доверяют Кононову»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Урала».
Гол надломил команду, поэтому игра поменялась. Впереди не получается у нас, но и сзади много пропускаем. Опять же, будем разбираться. Скажу, что завтра у нас будет достаточно серьёзный разговор. Завтра встреча с болельщиками, открытая тренировка, к нам будет много вопросов. Будем на них отвечать.
Болельщики требуют отставки Кононова? Согласитесь, когда «Спартак» проигрывает дома «Уралу», это достаточно странно. По сути, тренер особо ни при чём, на поле играем мы. То, что некоторые просят увольнения Кононова, то могу сказать, что мы полностью доверяем тренеру. Мы стараемся на тренировках выполнять его требования и играть в тот футбол, в который он хочет.
Вот потому и проигрываете, он сам не знает чего хочет.
Вот потому и проигрываете, он сам не знает чего хочет.
Где футбол,ёпт?
Коллектив доверчивых товарищей!!!
Где футбол,ёпт?
Коллектив доверчивых товарищей!!!
и Карпину доверяли, и Карере, теперь Кононову
и Карпину доверяли, и Карере, теперь Кононову
https://youtu.be/lsQp-BCyeeU
Молодец мужик, и в Краснодаре меня радовал и неожиданно в Спартаке радует ))
Молодец мужик, и в Краснодаре меня радовал и неожиданно в Спартаке радует ))
Отдай немедленно повязку Ещенко,
пусть капитанит, на пенсию быстрей выгонят...
Отдай немедленно повязку Ещенко,
пусть капитанит, на пенсию быстрей выгонят...
Да и требовать этот бантик не умеет, так просить жалостно..
Да и требовать этот бантик не умеет, так просить жалостно..
И чем провинились болельщики,наблюдающие третье домашнее поражение кряду?
И чем провинились болельщики,наблюдающие третье домашнее поражение кряду?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1137743/dzhikiya-georgiy-kononov-oleg
По-моему, это Кононов надломлен!
За все время его у руля, Кононов не провел ни одной результативной замены!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1137743/dzhikiya-georgiy-kononov-oleg
По-моему, это Кононов надломлен!
За все время его у руля, Кононов не провел ни одной результативной замены!