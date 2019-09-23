ГлавнаяНовости

Кириченко прокомментировал действия Сафонова в игре с ЦСКА

сегодня, 09:30
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Российский тренер Дмитрий Кириченко поделился своим мнением по поводу игры голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в битве с ЦСКА, в которой со счетом 3-2 победили москвичи

В первом тайме все 11 человек выпадали у «Краснодара». Сафонову нужно взять вину на себя за третий гол. Всё-таки это был удар в ближний угол, его нельзя назвать неберущимся. Скопинцев не убедил меня. Хотя надо понимать, что против него на фланге действовал Марио Фернандес. Ну и Уткин был абсолютно незаметен.

Я не сторонник проводить сравнения. Играют две команды. В целом Сафонову ещё предстоит пройти долгий путь, чтобы встать на один уровень с Акинфеевым.

Сафонову всего 20 лет. Для вратаря это небольшой возраст. Мы видим, что пока Сафонов играет нестабильно. Когда ловит кураж, ловит мёртвые мячи. Но ведь и ошибается. Всё равно молодость берёт своё. Всё-таки не хватает ему спокойствия, хладнокровия. Он немного на взводе, с горящими глазами. Хотя парень, несомненно, талантливый. В перспективе это первый вратарь сборной. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гатагов: «„Динамо“ должно быть наверху таблицы»
Сегодня, 17:22 Комментарии0
Булыкин: «Верю в Хохлова»
Сегодня, 17:15 Комментарии1
Черданцев: «Болельщикам “Рубина” стоит набраться терпения»
Сегодня, 12:38 Комментарии3
Радченко о голах Сутормина: «Это очень важная вещь»
Сегодня, 12:29 Комментарии1
Сёмин рассказал о состоянии Крыховяка
Сегодня, 12:22 Комментарии5
Черданцев оценил работу Бердыева в «Рубине»
Сегодня, 11:38 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответил mihaluch
   13 / 992
сегодня в 16:14
Только не надо вставать рядом с Акинфеевым. Сафонов сейчас в некоторых аспектах выше Дырофея, Например, в игре на выходе.
    minai
    minai
       52 / 992
    сегодня в 11:40
    Да он уже устал мячи из сетки вытаскивать. Как бы не сломали парня защитники Краснодара.
    112910415
    112910415
       67 / 992
    сегодня в 11:09
    растёт парень, болезни роста налицо
    Garrincha58
    Garrincha58
       278 / 992
    сегодня в 10:59
    я считаю в Краснодаре плохая защита особенно мне не нравится центр где играют Мартынович и какой то опох....т Спайич оба защитника не уровень ЛЧ а они с ними туда стремились попасть, ЦСКА вообще ничего особенного не показал в атаке, а пропустили три так нельзя играть, а что было в ЛЕ это тоже на их совести то бишь защитников
    Red blu
    Red blu
       672 / 992
    сегодня в 10:41
    Сафонову всего 20 лет. Еще все впереди. Правда Акинфеев в 17 лет уже стал основным вратарем.
    viv
    viv ответил mihaluch
       87 / 992
    сегодня в 10:39
    Только не надо вставать рядом с Акинфеевым. Сафонов сейчас в некоторых аспектах выше Дырофея, Например, в игре на выходе.
    Сафонову главное не брать пример с Семьлихова......
    cska plus
    cska plus
       11 / 992
    сегодня в 10:35
    Сафонов молодец, он классный вратарь и не раз доказывал это, вчера был не его день да и защита быков пешком ходила в первом тайме а вообщем нужно согласиться с Кириченко, что Матвей талантливый парень и перспективное будущее.
    Т34
    Т34
       65 / 992
    сегодня в 10:25
    Вратарей без ошибок не бывает.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       250 / 992
    сегодня в 10:13
    Сафонову нужно отдохнуть, тем более что есть кем заменить.
    mihaluch
    mihaluch
       117 / 992
    сегодня в 10:12
    Только не надо вставать рядом с Акинфеевым. Сафонов сейчас в некоторых аспектах выше Дырофея, Например, в игре на выходе.
    Союзник противников
    Союзник противников
       13 / 992
    сегодня в 10:01
    Он,как современный молодой человек,погружён в гаджеты и соцсети,и поэтому преждевременно был убеждён,что он и есть звезда,как его убеждали многочисленные хвалебные отзывы.В последних четырёх матчах получил по полной,глаза потухли и на лице появилась растерянность.Весь вопрос,как он теперь с этим справится-может переосмыслить своё действительное место во вратарской иерархии(и не давать идиотские комментарии в адрес коллег),а может и сломаться.Правильного ему пути.
    Командир танка
    Командир танка
    сегодня в 09:57
    В перспективе это очередной пропитый талант, но это не точно
    VIPded
    VIPded
       63 / 992
    сегодня в 09:43
    таких с горящими глазами немало было... потом на зряплате глаза только в кабаках горят...(((
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       74 / 992
    сегодня в 09:43
    О своем уровне Гарик лишний раз напомнил в игре с Лудогорцем. Первый мяч.
    anfield1984
    anfield1984
       374 / 992
    сегодня в 09:34
    В перспективе наша сборная Евро 20 выиграет, но это не точно
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100