Кириченко прокомментировал действия Сафонова в игре с ЦСКА

Российский тренер поделился своим мнением по поводу игры голкипера «Краснодара» в битве с ЦСКА , в которой со счетом 3-2 победили москвичи.

В первом тайме все 11 человек выпадали у «Краснодара». Сафонову нужно взять вину на себя за третий гол. Всё-таки это был удар в ближний угол, его нельзя назвать неберущимся. Скопинцев не убедил меня. Хотя надо понимать, что против него на фланге действовал Марио Фернандес. Ну и Уткин был абсолютно незаметен.

Я не сторонник проводить сравнения. Играют две команды. В целом Сафонову ещё предстоит пройти долгий путь, чтобы встать на один уровень с Акинфеевым.

Сафонову всего 20 лет. Для вратаря это небольшой возраст. Мы видим, что пока Сафонов играет нестабильно. Когда ловит кураж, ловит мёртвые мячи. Но ведь и ошибается. Всё равно молодость берёт своё. Всё-таки не хватает ему спокойствия, хладнокровия. Он немного на взводе, с горящими глазами. Хотя парень, несомненно, талантливый. В перспективе это первый вратарь сборной.