Кобелев:  «”Динамо” выбросило 20 млн евро на ветер»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал переход в стан москвичей Максимилиана Филиппа за 20 млн евро.
За такие деньги человек должен определять результат. Задавать движение команды, настроение и так далее. Ритм, страсть. А Филипп ходит по полю пешком. Физически не готов? Или что-то еще. Но дело не только в этих 20 миллионах. Н'жи и все остальные — это деньги, которые «Динамо» выбросило на ветер.
В минувшем туре «Динамо» уступило «Сочи».
в прошлом году он стоил 45 млн, в этом стоит 40.
молодой игрок в таком клубе как Барса должен расти в трансферной стоимости, а у этого наоборот. Может он конечно весь год болел, не знаю.
в прошлом году он стоил 45 млн, в этом стоит 40.
молодой игрок в таком клубе как Барса должен расти в трансферной стоимости, а у этого наоборот. Может он конечно весь год болел, не знаю.
И, допустим, твой Спартак отдаёт бесплатно игроков до истечения контракта, при этом выплачивая ему зряплату. Бывает и такое. Богатеньких трудно понять...
И, допустим, твой Спартак отдаёт бесплатно игроков до истечения контракта, при этом выплачивая ему зряплату. Бывает и такое. Богатеньких трудно понять...
Сама Барселона его за 41 млн купила, и продать через год дешевле молодого, перспективного игрока в самом рассвете сил?
фигня какая-то.
Сама Барселона его за 41 млн купила, и продать через год дешевле молодого, перспективного игрока в самом рассвете сил?
фигня какая-то.
Почему не переподписали Козлова, а купили более дорогого Паршивлюка? Леха уж точно не хуже.
Почему вообще играет Рауш? Вчера очередные его ошибки привели к пропущенным голам.
Почему с первых минут не играет Панченко? Он не хуже Шиманьского или Филиппа выглядит на данный момент.
И еще куча вопросов к руководству клуба. Но самый важный когда наступит это "СКОРО" Дима?
Лично я жду Бердыева.
Почему не переподписали Козлова, а купили более дорогого Паршивлюка? Леха уж точно не хуже.
Почему вообще играет Рауш? Вчера очередные его ошибки привели к пропущенным голам.
Почему с первых минут не играет Панченко? Он не хуже Шиманьского или Филиппа выглядит на данный момент.
И еще куча вопросов к руководству клуба. Но самый важный когда наступит это "СКОРО" Дима?
Лично я жду Бердыева.
европейских тугриков, а не наших деревянных.
европейских тугриков, а не наших деревянных.
Да и травмироваться можно на первой же минуте контракта...
Да и травмироваться можно на первой же минуте контракта...
Евро....а не рублей....
Евро....а не рублей....