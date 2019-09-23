Кобелев:  «”Динамо” выбросило 20 млн евро на ветер»

Бывший главный тренер московского «Динамо» прокомментировал переход в стан москвичей за 20 млн евро.

За такие деньги человек должен определять результат. Задавать движение команды, настроение и так далее. Ритм, страсть. А Филипп ходит по полю пешком. Физически не готов? Или что-то еще. Но дело не только в этих 20 миллионах. Н'жи и все остальные — это деньги, которые «Динамо» выбросило на ветер.