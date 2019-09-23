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Кобелев:  «”Динамо” выбросило 20 млн евро на ветер»

сегодня, 09:00

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал переход в стан москвичей Максимилиана Филиппа за 20 млн евро.

За такие деньги человек должен определять результат. Задавать движение команды, настроение и так далее. Ритм, страсть. А Филипп ходит по полю пешком. Физически не готов? Или что-то еще. Но дело не только в этих 20 миллионах. Н'жи и все остальные — это деньги, которые «Динамо» выбросило на ветер.

В минувшем туре «Динамо» уступило «Сочи». 

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Все комментарии
LOpp
LOpp ответил Ангел неБесГрешен
   12 / 992
сегодня в 13:09
Почему не продать за сколько и купили? Возможно, покупателей за "твой ценник" за 65 и не нашлось бы. И, допустим, твой Спартак отдаёт бесплатно игроков до истечения контракта, при этом выплачивая ему зряплату. Бывает и такое. Богатеньких трудно понять...
тогда у меня есть сомнения в квалификации Малкома.
в прошлом году он стоил 45 млн, в этом стоит 40.
молодой игрок в таком клубе как Барса должен расти в трансферной стоимости, а у этого наоборот. Может он конечно весь год болел, не знаю.
Алексей Филин
Алексей Филин
   565 / 992
сегодня в 13:03
кобель такой-же "эксперт" как и тренер
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил LOpp
   18 / 992
сегодня в 12:26
не верю я в сказки про 40 млн за Малкома. Сама Барселона его за 41 млн купила, и продать через год дешевле молодого, перспективного игрока в самом рассвете сил? фигня какая-то.
Почему не продать за сколько и купили? Возможно, покупателей за "твой ценник" за 65 и не нашлось бы.
И, допустим, твой Спартак отдаёт бесплатно игроков до истечения контракта, при этом выплачивая ему зряплату. Бывает и такое. Богатеньких трудно понять...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   250 / 992
сегодня в 12:25
Динамовская классика. Сейчас самое время ещё сменить тренера и зимой закупить другой состав уже под нового.
cevin cigan
cevin cigan
   158 / 992
сегодня в 12:12
Пиво без водки, тоже деньги на ветер! Может им лучше бухать на двадцатку?
LOpp
LOpp ответил Ангел неБесГрешен
   12 / 992
сегодня в 11:58
Не сильно загнул насчёт 65 лимонов то? Да и травмироваться можно на первой же минуте контракта...
не верю я в сказки про 40 млн за Малкома.
Сама Барселона его за 41 млн купила, и продать через год дешевле молодого, перспективного игрока в самом рассвете сил?
фигня какая-то.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Jeck Denielse
   74 / 992
сегодня в 11:45
Ошибся в 70,56 раз..... Евро....а не рублей....
Да ты еще и математик, оказывается ! Ну ка, прикинь .... к носу, поведай нам, неученым, в сколько раз ваши " хозяева" нае*ались с Малкомом ?
шацк
шацк
   309 / 992
сегодня в 11:11
Кто виноват и что делать?
Почему не переподписали Козлова, а купили более дорогого Паршивлюка? Леха уж точно не хуже.
Почему вообще играет Рауш? Вчера очередные его ошибки привели к пропущенным голам.
Почему с первых минут не играет Панченко? Он не хуже Шиманьского или Филиппа выглядит на данный момент.
И еще куча вопросов к руководству клуба. Но самый важный когда наступит это "СКОРО" Дима?
Лично я жду Бердыева.
112910415
112910415
   67 / 992
сегодня в 11:07
так бывает ... получить внезапную премию и пропить ...
Don trambon
Don trambon
   71 / 992
сегодня в 10:36
20 млн рублей на ветер»

европейских тугриков, а не наших деревянных.
Kolymchanin
Kolymchanin
   576 / 992
сегодня в 10:31
Тепепь Кобелева точно не пригласят вместо Димы!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   34 / 992
сегодня в 10:31
Не "выбросило на ветер", а "инвестировало в зарубежную недвижимость Орещука". Я изначально отмечал, что цены трансферов намного выше цен в трансфермаркте, что характерно для распилов.
Mangur
Mangur
   196 / 992
сегодня в 10:28
Кобелева давно пора возвращать в Динамо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил LOpp
   18 / 992
сегодня в 10:24
Малкома купили за 65 миллионов, а он вообще отказывается на поле выходить пока не увидит Боярского без шляпы
Не сильно загнул насчёт 65 лимонов то?
Да и травмироваться можно на первой же минуте контракта...
Binger
Binger
   38 / 992
сегодня в 10:13
Таких филиппов у нас в стране пруд пруди, к чему его было экспортировать?
Akvarel
Akvarel ответил LOpp
   725 / 992
сегодня в 09:57
Малкома купили за 65 миллионов, а он вообще отказывается на поле выходить пока не увидит Боярского без шляпы
Не нужно придумывать, не на укроинском майдане.
LOpp
LOpp
   12 / 992
сегодня в 09:55
Малкома купили за 65 миллионов, а он вообще отказывается на поле выходить пока не увидит Боярского без шляпы
FROLL 001
FROLL 001
   7 / 992
сегодня в 09:52
Пошли по стопам Цорна. Понабрали всякий хлам. Гыгыгы
Морозовский
Морозовский
   37 / 992
сегодня в 09:42
В нашем государстве футбол - хитрый инструмент. Одного может кому угодно любая бабушка из глубинки купить на отложенные на последний путь 50000 рублей, другого ещё кто-нибудь купить за 20 уже лямов евро, например, в правоохранительный клуб. У нас даже любая кухарка может заменить господина Дюкова на его высоком посту!
Тага Дага
Тага Дага
   182 / 992
сегодня в 09:41
Вон в зените миллиарды государственых денег тратят. ..ничего страшного. Тут каких-то 20 лямов..
ДСА
ДСА
   202 / 992
сегодня в 09:23
Опять наверняка дело в откатах, у Динамо ничего не меняется.
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 992
сегодня в 09:20
Так значит много денег есть под списание .
kolpankolpan
kolpankolpan
   377 / 992
сегодня в 09:15
Все что перечислил Кобелев должен уметь этот Филипп,это то что мог и может высококлассный футболист.Про такого Филиппа мы не слышали.Вряд-ли он пошел бы с такими талантами играть в завшивевшем проворовавшемся клубешнике.Так что видится очередной попил деньжат неудачно попавшегося на махинациях спонсора, которого насильно подтянули за бубенцы по проекту---либо ты ах, либо мы тебя ух.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   35 / 992
сегодня в 09:13
Ошибся в 70,56 раз.....
Евро....а не рублей....
Caniggia
Caniggia
   42 / 992
сегодня в 09:08
20 лямов евро, а не рублей!
Aniva
Aniva
   100 / 992
сегодня в 09:08
У свиней Цорн грабит казну, кто в Динамо такой злодей?
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 992
сегодня в 09:08
Лучше бы молчал
STVA 1
STVA 1
   81 / 992
сегодня в 09:07
Начались заявкм на прием на работу в Динамо. Вчера Силкин , сегодня Андрей . В Спартак то уже месяц целый поступают .
Adepta
Adepta
   54 / 992
сегодня в 09:07
Это так.
mat73
mat73
   260 / 992
сегодня в 09:01
Это у них не впервой.. Да и не только у них..
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