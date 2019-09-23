Герасимец подвел итоги матча «Зенита» и «Рубина»

Итоги игры «Зенита» и «Рубина», в которой питерцы разгромили соперника, подвел экс-нападающий .

Впечатления от игры хорошие. Крупная и убедительная победа. Давно такой не было! Плюс ко всему - три не засчитанных мяча. Команда растет и учится, а «Рубин» жалко. Многие с симпатией восприняли его старт в чемпионате. Однако, объективности ради, еще до начала сезона были сомнения в конкурентоспособности казанцев. В первых турах в некоторых матчах им сопутствовала удача. Однако чем дальше, тем психологии недостаточно. Нужно исполнительское мастерство и опыт. Самое сложное у «Рубина» - впереди. У меня сложилось впечатление, что гости проиграли «Зениту» еще до матча, поэтому встреча проходила до первого забитого мяча. Команда Шаронова вышла немного скованной, закрепощенной и с большим уважением к сопернику. Сопротивление было, пока «Зенит» не забил. Хотя первый тайм хозяева поля провели неубедительно. «Сине-бело-голубым» потребовалось время, чтобы выйти на максимальные обороты.