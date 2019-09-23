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Герасимец подвел итоги матча «Зенита» и «Рубина»

сегодня, 11:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Итоги игры «Зенита» и «Рубина», в которой питерцы разгромили соперника, подвел экс-нападающий Сергей Герасимец.

Впечатления от игры хорошие. Крупная и убедительная победа. Давно такой не было! Плюс ко всему - три не засчитанных мяча. Команда растет и учится, а «Рубин» жалко. Многие с симпатией восприняли его старт в чемпионате. Однако, объективности ради, еще до начала сезона были сомнения в конкурентоспособности казанцев. В первых турах в некоторых матчах им сопутствовала удача. Однако чем дальше, тем психологии недостаточно. Нужно исполнительское мастерство и опыт. Самое сложное у «Рубина» - впереди. У меня сложилось впечатление, что гости проиграли «Зениту» еще до матча, поэтому встреча проходила до первого забитого мяча. Команда Шаронова вышла немного скованной, закрепощенной и с большим уважением к сопернику. Сопротивление было, пока «Зенит» не забил. Хотя первый тайм хозяева поля провели неубедительно. «Сине-бело-голубым» потребовалось время, чтобы выйти на максимальные обороты.

Ранее Герасимец заявил, что «Локомотив» - основной соперник «Зенита» в борьбе за чемпионство.

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   121 / 992
сегодня в 12:23
Будет интересно посмотреть с локо. Зенит силён. У остальных проблемы. Полные лазареты, тактические и психологические спады. Вот и огребают по авоське.
Смеялись все над длинной скамейкой. А Рубину запасные и наваляли.
Leningrad 84
Leningrad 84
   88 / 992
сегодня в 12:19
В принципе, первый тайм они продержались вполне прилично. А вот после первого засчитанного гола Ивановича Дюпин и Ко поплыли...
Evilhuman
Evilhuman
   3 / 992
сегодня в 11:38
Казанский автобус давно пора на свалку
Zenit_84
Zenit_84
   102 / 992
сегодня в 11:36
Следит за РПЛ)
minai
minai
   52 / 992
сегодня в 11:25
Итог один: Рубин - очень добрый клуб.
FROLL 001
FROLL 001
   7 / 992
сегодня в 11:21
Порвали как Тузик грелку. Гыгыгы
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