Гершкович: «Сёмин – главная причина успешных выступлений „Локо“»

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович, в первую очередь, связывает текущие успехи «Локомотива» с наставником команды .

Главная причина успешных выступлений «Локомотива» – это их наставник. Юрий Сёмин очень умело подводит команду к каждому матчу в функциональном плане. На сегодня он самый опытный специалист в лиге, и это приносит свои плоды.