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Гершкович: «Сёмин – главная причина успешных выступлений „Локо“»

сегодня, 06:54

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович, в первую очередь, связывает текущие успехи «Локомотива» с наставником команды Юрием Сёминым.

Главная причина успешных выступлений «Локомотива» – это их наставник. Юрий Сёмин очень умело подводит команду к каждому матчу в функциональном плане. На сегодня он самый опытный специалист в лиге, и это приносит свои плоды.

Думаю, что «железнодорожники», наравне с ЦСКА, «Зенитом», «Краснодаром» и «Ростовом», – главные претенденты на медали РПЛ. У всех конкурентов «Локо» наставники не столь опытны, как Сёмин, но они учатся, стремятся и, наверное, когда-нибудь достигнут его уровня.

После победы над «Оренбургом» (3:2) в матче 10-го тура РПЛ «Локомотив» делит 3-ю строчку в чемпионате с «Ростовом» и «Краснодаром».

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Все комментарии
Башмакоса
Башмакоса
   695 / 989
сегодня в 11:14
Палыч - это ГЛЫБА!
ДАША Д
ДАША Д
   196 / 989
сегодня в 09:12
А если бы еще руководство ему больше помогало вообще бы чудеса творил.
alex074
alex074
   120 / 989
сегодня в 08:52
При Ю.Сёмине, Локомотив всегда достойно выступал. У всех команд бывают взлёты и падения, но при Сёмине Локомотив был всегда на высоте. Сёмин для Локо, как талисман на удачу.
EAGinLE
EAGinLE
   39 / 989
сегодня в 08:18
Удачи Семину.
STVA 1
STVA 1
   82 / 989
сегодня в 08:11
Истину глаголет .
mensk
mensk
   715 / 989
сегодня в 07:54
А как же без тренера.
mihaluch
mihaluch
   119 / 989
сегодня в 07:51
Без Сёмина Локо был в своё время не у дел.
Aerobniy
Aerobniy
   282 / 989
сегодня в 06:57
На 80 процентов.
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