Гершкович: «Сёмин – главная причина успешных выступлений „Локо“»

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович, в первую очередь, связывает текущие успехи «Локомотива» с наставником команды Юрием Сёминым.
Главная причина успешных выступлений «Локомотива» – это их наставник. Юрий Сёмин очень умело подводит команду к каждому матчу в функциональном плане. На сегодня он самый опытный специалист в лиге, и это приносит свои плоды.
Думаю, что «железнодорожники», наравне с ЦСКА, «Зенитом», «Краснодаром» и «Ростовом», – главные претенденты на медали РПЛ. У всех конкурентов «Локо» наставники не столь опытны, как Сёмин, но они учатся, стремятся и, наверное, когда-нибудь достигнут его уровня.
После победы над «Оренбургом» (3:2) в матче 10-го тура РПЛ «Локомотив» делит 3-ю строчку в чемпионате с «Ростовом» и «Краснодаром».