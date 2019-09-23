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Григалава: «Хотелось бы в этом сезоне выиграть Кубок России»

вчера, 19:56

Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава отметил, что комфортно чувствует себя в России.

Григалава перешел в «Арсенал» зимой 2017 года.

В России я чувствую себя как дома. Меня все устраивает, приятно, что и руководство клуба мне доверяет. «Арсенал» очень хороший и амбициозный проект, мы не бултыхаемся внизу турнирной таблицы, а ставим высокие цели. «Арсенал» за последние пару лет сделал очень качественный шаг вперед, на это обращают внимание даже те, кому не хочется это замечать.

Цели на этот сезон? Хочу выиграть Кубок России. Это главное мое желание. В этом нет ничего космического, у нас на это есть все шансы.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 991
вчера в 23:23
Желающих много, а кубок один!!!
Пусть победит тот, кто победит!!!
ermak6848
ermak6848
   330 / 991
вчера в 22:37
время покажет - Кто этого больше Хочет...
beefs
beefs
   201 / 991
вчера в 22:34
Все возможно...
Союзник противников
Союзник противников
   12 / 991
вчера в 20:18
Кубок слева-Кубок справа,
посередке-Григолава;
если пену с пива снять,
то не грех и помечтать.
Т34
Т34
   62 / 991
вчера в 20:09
Фантазер!
STVA 1
STVA 1
   81 / 991
вчера в 20:00
Хотеть не вредно , вредно не хотеть)))
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