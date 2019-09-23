Григалава: «Хотелось бы в этом сезоне выиграть Кубок России»

Защитник тульского «Арсенала» отметил, что комфортно чувствует себя в России.

Григалава перешел в «Арсенал» зимой 2017 года.

В России я чувствую себя как дома. Меня все устраивает, приятно, что и руководство клуба мне доверяет. «Арсенал» очень хороший и амбициозный проект, мы не бултыхаемся внизу турнирной таблицы, а ставим высокие цели. «Арсенал» за последние пару лет сделал очень качественный шаг вперед, на это обращают внимание даже те, кому не хочется это замечать.

Цели на этот сезон? Хочу выиграть Кубок России. Это главное мое желание. В этом нет ничего космического, у нас на это есть все шансы.