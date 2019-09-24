Лещук: «Я бы не хотел смены тренера в „Динамо“»

Вратарь московского «Динамо» поддержал главного тренера команды . Напомним, вчера появилась информация о том, что 43-летний специалист подал в отставку, но руководство клуба её не приняло. Позже «Динамо» официально заявило, что Хохлов продолжит руководить командой.

Мне, конечно, не хотелось бы, чтобы произошла смена тренера. Я уже давно работаю с этим штабом, ещё со времён пребывания в дублирующем составе. Происходящее – не то чтобы вина тренера, это вина каждого игрока, который выходит на поле. Нужно отдаваться на 100% все 90 минут во всех играх. У каждого из футболистов «Динамо» должны быть к себе какие-то претензии.