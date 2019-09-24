Червиченко: «„Спартак“ продолжает пробивать дно»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко после поражения «красно-белых» от «Уфы» (0:1) в матче 10-го тура РПЛ поделился мнением о кризисе в московской команде.
Причины неудач «Спартака» в том, что те, кого купили летом, слабее тех, кого продали. Единственная удачная находка – Шюррле, но ему просто не хватает физической подготовки, ведь он не проходил сборы с командой. Безусловно, тренер не справляется – это просто не его команда. Каждому туру без отставки в «Спартаке» больше всего радуются конкуренты москвичей. Отрыв от лидеров растёт, а игры нет. Как можно было проиграть команде, которая ни разу не ударила по воротам? Клуб продолжает пробивать дно, хотя непонятно, куда уже дальше.
Владелец «Спартака» Леонид Федун, по слухам, пока не собирается увольнять наставника команды Олега Кононова.