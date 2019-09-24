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Червиченко: «„Спартак“ продолжает пробивать дно»

сегодня, 01:39
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко после поражения «красно-белых» от «Уфы» (0:1) в матче 10-го тура РПЛ поделился мнением о кризисе в московской команде.

Причины неудач «Спартака» в том, что те, кого купили летом, слабее тех, кого продали. Единственная удачная находка – Шюррле, но ему просто не хватает физической подготовки, ведь он не проходил сборы с командой. Безусловно, тренер не справляется – это просто не его команда. Каждому туру без отставки в «Спартаке» больше всего радуются конкуренты москвичей. Отрыв от лидеров растёт, а игры нет. Как можно было проиграть команде, которая ни разу не ударила по воротам? Клуб продолжает пробивать дно, хотя непонятно, куда уже дальше.

Владелец «Спартака» Леонид Федун, по слухам, пока не собирается увольнять наставника команды Олега Кононова.

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   705 / 991
сегодня в 02:20
Почему же не куда? По-моему, при великом президенте Червиченко, было у Спартака 10-ое место)))) Такое даже Кононову не под силу повторить будет.
mangoх12
mangoх12
   18 / 991
сегодня в 02:15
Дно будет когда спустится в ФНЛ , так что рано еще уволнять!
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 991
сегодня в 01:44
Все нормально!!! Внизу еще ну очень много места!!!
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