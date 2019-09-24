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Колосков: «Ни о каком отстранении России от ЧМ-2022 не может быть речи»

сегодня, 15:49

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022 в Катаре.

 Это какой-то провокационный вброс. Во-первых, чемпионат мира пройдет в 2022 году. Отборочный турнир начнется через год, осенью 2020 года. То есть ни о каком решении об отстранении сборной России от ЧМ-2022 не может быть и речи. Во-вторых, у футбола существует своя собственная допинговая служба, никакого отношения к ВАДА не имеющая. Они, конечно, сотрудничают. Но у них своя служба, свои допинг-офицеры. ВАДА в данном случае не указ. В-третьих, решение принимает ФИФА. Инфантино неоднократно подчеркивал, что в футболе нет проблем с допингом. Даже уже когда я работал в ФИФА, на каждом соревновании, даже если это отборочный турнир, проводился допинг-контроль. У нас в футболе 0,02% положительных допинг-проб. И то, они как правило связаны не с допингом, а с марихуаной и прочей ерундой. Поэтому предлагаю закрыть тему. Это явно чей-то непонятный вброс.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 986
сегодня в 17:49
Будем понаблюдать, что будет дальше?!?
pam06
pam06 ответил Знатог
   37 / 986
сегодня в 17:32
Чето не понял. "чемпионат мира пройдет в 2022 году. Отборочный турнир начнется через год, осенью 2020 года" И почему в этих условиях нельзя отстранить сб. России? не вижу логики.
Логика самого обсуждаемого события, и его обсуждения в одном - ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ЛОГИКИ,
Знатог
Знатог
   229 / 986
сегодня в 17:23
Чето не понял. "чемпионат мира пройдет в 2022 году. Отборочный турнир начнется через год, осенью 2020 года" И почему в этих условиях нельзя отстранить сб. России? не вижу логики.
За адекватность
За адекватность
   20 / 986
сегодня в 16:42
Да ладно Вам, тут на сайте некоторые юзеры уже отстранили и выразили глубокую признательность ВАДА.
Gloomy59
Gloomy59
   765 / 986
сегодня в 16:23
ВЕЛИКИЙ СТРАТЕГ!!!!! ОН ВСЕ ЗНАЕТ!
НО БУДЕТ ВСЕ НАОБОРОТ!
RIR68
RIR68
   102 / 986
сегодня в 16:07
Вброс ВВС, но когда наши чиновники начинают успокаивать, становится тревожнее.
КЭТиК
КЭТиК
   157 / 986
сегодня в 15:54
Мутко тоже что-то такое говорил про Олимпиаду.
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