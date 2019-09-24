Колосков: «Ни о каком отстранении России от ЧМ-2022 не может быть речи»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от ЧМ -2022 в Катаре.

Это какой-то провокационный вброс. Во-первых, чемпионат мира пройдет в 2022 году. Отборочный турнир начнется через год, осенью 2020 года. То есть ни о каком решении об отстранении сборной России от ЧМ -2022 не может быть и речи. Во-вторых, у футбола существует своя собственная допинговая служба, никакого отношения к ВАДА не имеющая. Они, конечно, сотрудничают. Но у них своя служба, свои допинг-офицеры. ВАДА в данном случае не указ. В-третьих, решение принимает ФИФА . Инфантино неоднократно подчеркивал, что в футболе нет проблем с допингом. Даже уже когда я работал в ФИФА , на каждом соревновании, даже если это отборочный турнир, проводился допинг-контроль. У нас в футболе 0,02% положительных допинг-проб. И то, они как правило связаны не с допингом, а с марихуаной и прочей ерундой. Поэтому предлагаю закрыть тему. Это явно чей-то непонятный вброс.