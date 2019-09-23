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FA подозревает Бернарду Силву в расизме

сегодня, 13:02

Футбольная ассоциация Англии расследует твит полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

25-летний португалец опубликовал твит, адресованный его партнеру по команде Бенжамену Менди, сравнив того с арахисом в шоколаде. Сам Менди шутку оценил, однако пользователи твиттера раскритиковали футболистов, из-за чего пришлось удалить твит.

Напомним, Бернарду Силва недавно оформил первый хет-трик в карьере.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
   395 / 992
сегодня в 16:46
Опять раздувают твиттерасты муху из арахиса!
cevin cigan
cevin cigan
   158 / 992
сегодня в 15:19
Половина Португалии метисы,где дохрена смешанных браков.Какой на хрен расизм???
Знатог
Знатог
   247 / 992
сегодня в 14:45
А если серьёзно, то расизм это дискриминация людей по признаку расы, лишение их каких-то прав. Силва лишал каких-то прав Менди по признаку расы?
alexov222
alexov222
   201 / 992
сегодня в 14:41
Как цыгана можно обвинить в расизме?
Знатог
Знатог
   247 / 992
сегодня в 14:41
шоколад это плохая вещь?
ДАША Д
ДАША Д
   200 / 992
сегодня в 13:57
Интересно, а если негр белого белым обозвал - это тоже расизм?
Igo0rek
Igo0rek
   115 / 992
сегодня в 13:52
Хорошо, что Яя Туре больше нет в команде, а то он бы уничтожил Бернарду xD
Robbaggio
Robbaggio ответил NGYCR7
   727 / 992
сегодня в 13:48
Не из белых? А из каких тогда?
minai
minai
   52 / 992
сегодня в 13:46
Ппц, теперь про M&M-сы шутить низя.
STVA 1
STVA 1
   81 / 992
сегодня в 13:33
Совсем е....сь они со своим рассизмом(((
311
311
   68 / 992
сегодня в 13:23
FA докажет Менди, что его унизили по расовому признаку!)
NGYCR7
NGYCR7 ответил allemz
   56 / 992
сегодня в 13:19
Они еще со времен игры в Монако кореши и соответственно любят троллить друг друга. Важно, что Менди оценил) В FA совсем там с ума посходили..
Вот тут я с тобой согласен.
NGYCR7
NGYCR7
   56 / 992
сегодня в 13:19
Вот тот самый момент, когда два товарища шутят друг над другом и в этом нет ничего криминального.
И тем более Сильва сам не из белых.
allemz
allemz
   43 / 992
сегодня в 13:14
Они еще со времен игры в Монако кореши и соответственно любят троллить друг друга. Важно, что Менди оценил)
В FA совсем там с ума посходили..
Igo0rek
Igo0rek
   115 / 992
сегодня в 13:14
Facepalm 🤦‍♂️
.Nick.
.Nick.
   673 / 992
сегодня в 13:05
Совсем там с ума сошли
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