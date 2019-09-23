FA подозревает Бернарду Силву в расизме

сегодня, 13:02

Футбольная ассоциация Англии расследует твит полузащитника «Манчестер Сити» .

25-летний португалец опубликовал твит, адресованный его партнеру по команде Бенжамену Менди, сравнив того с арахисом в шоколаде. Сам Менди шутку оценил, однако пользователи твиттера раскритиковали футболистов, из-за чего пришлось удалить твит.

Напомним, Бернарду Силва недавно оформил первый хет-трик в карьере.