FA подозревает Бернарду Силву в расизме

Футбольная ассоциация Англии расследует твит полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.
25-летний португалец опубликовал твит, адресованный его партнеру по команде Бенжамену Менди, сравнив того с арахисом в шоколаде. Сам Менди шутку оценил, однако пользователи твиттера раскритиковали футболистов, из-за чего пришлось удалить твит.
Напомним, Бернарду Силва недавно оформил первый хет-трик в карьере.
И тем более Сильва сам не из белых.
И тем более Сильва сам не из белых.
В FA совсем там с ума посходили..
В FA совсем там с ума посходили..