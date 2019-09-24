В Госдуме считают вбросом данные о возможном отстранении России от ЧМ-2022

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что информация о возможном недопуске сборной России по футболу к ЧМ -2022 в Катаре не является достоверной.

Полное отсутствие компетентности авторов демонстрирует нелепая постановка вопроса о связи между участием сборной России по футболу в ЧМ -2022 и ситуацией с ВАДА , решения по которой не принято. Не было даже жеребьевки отборочного турнира, да и нашим футболистам еще нужно отобраться на турнир в Катаре. Я бы посоветовал нашим СМИ меньше тиражировать подобные вбросы, не поднимать рейтинг и цитируемость этих изданий.