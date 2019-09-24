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В Госдуме считают вбросом данные о возможном отстранении России от ЧМ-2022

сегодня, 13:55

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что информация о возможном недопуске сборной России по футболу к ЧМ-2022 в Катаре не является достоверной.

Полное отсутствие компетентности авторов демонстрирует нелепая постановка вопроса о связи между участием сборной России по футболу в ЧМ-2022 и ситуацией с ВАДА, решения по которой не принято. Не было даже жеребьевки отборочного турнира, да и нашим футболистам еще нужно отобраться на турнир в Катаре. Я бы посоветовал нашим СМИ меньше тиражировать подобные вбросы, не поднимать рейтинг и цитируемость этих изданий.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
   205 / 986
сегодня в 14:15
Совершенно верно.Брехня
alex074
alex074
   110 / 986
сегодня в 13:59
Усатый чабан и его барашки туда ещё могут и не попасть...
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