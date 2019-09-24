В исполкоме РФС прокомментировали возможное отстранение России от ЧМ-2022

Член исполкома РФС Александр Мирзоян прокомментировал данные о том, что сборную России могут не допустить до ЧМ -2022 в Катаре.

В ВАДА вновь подняли тему допинга. Перед агентством мы чисты и, когда до этого к нам были претензии, проделали огромную работу. И РФС , и все клубы отчитались перед международной антидопинговой структурой, предоставили все возможные документы. Но опять пошел какой-то всплеск, вновь поднимается шум вокруг России. Наверное, пытаются подвести нас под очередные санкции. В РФС , в сборной России все чисто, футболисты постоянно проходят допинг-контроль. Пусть проверяют, мы же не запрещаем, это право ВАДА . Думаю, что тренерский штаб и руководство спокойно на этот счет. Неприятно, конечно, когда тебя в чем-то подозревают, но в ВАДА вновь пошли по кругу. Наверное, хотят каких-то денег от России получить.