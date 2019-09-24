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В исполкоме РФС прокомментировали возможное отстранение России от ЧМ-2022

сегодня, 13:49

Член  исполкома РФС Александр Мирзоян прокомментировал данные о том, что сборную России могут не допустить до ЧМ-2022 в Катаре.

В ВАДА вновь подняли тему допинга. Перед агентством мы чисты и, когда до этого к нам были претензии, проделали огромную работу. И РФС, и все клубы отчитались перед международной антидопинговой структурой, предоставили все возможные документы. Но опять пошел какой-то всплеск, вновь поднимается шум вокруг России. Наверное, пытаются подвести нас под очередные санкции. В РФС, в сборной России все чисто, футболисты постоянно проходят допинг-контроль. Пусть проверяют, мы же не запрещаем, это право ВАДА. Думаю, что тренерский штаб и руководство спокойно на этот счет. Неприятно, конечно, когда тебя в чем-то подозревают, но в ВАДА вновь пошли по кругу. Наверное, хотят каких-то денег от России получить.

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Некошерная свинья
Некошерная свинья
   726 / 986
сегодня в 15:21
Не нужны нам эти чемпионаты, плюгавый нам свой чемпионат организует, с севкореей и венесуэлой. Верим!
Project Pandora
Project Pandora
   186 / 986
сегодня в 14:48
" .. какие-то деньги от России получить ..." Тоесть, Мирзоян довольно внятно говорит о том, что такие варианты имели место быть и они возможны в дальнейшем?
VIPded
VIPded
   67 / 986
сегодня в 14:26
Денег хотят шантажисты вадовские и фифашные...
Знатог
Знатог ответил alex074
   229 / 986
сегодня в 14:23
Усатый чабан и его барашки туда ещё могут и не попасть...
Ты не понял, нас могут вообще до отбора не допустить.
alex074
alex074
   110 / 986
сегодня в 13:58
Усатый чабан и его барашки туда ещё могут и не попасть...
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