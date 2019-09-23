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Василий Уткин рассказал об отношении к Сёмину

сегодня, 10:27

О своем отношении к главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину рассказал блогер и комментатор Василий Уткин.

Феномен Сёмина заключается в феномене публики. Публика относится к нему как к святому, а я – как к человеку. Мне интересно видеть в нём модника, пожилого человека со своеобразным характером. Мне интересно видеть в нём человека, который, безусловно, точно отстаёт от того, что называется тенденциями и трендами в тактике.

Мы видели с вами победу в Леверкузене, за которой было очень интересно наблюдать. «Локомотив» выбрал энергоёмкий план и в последние полчаса чудом не пропустил, но что говорите вы? Вы говорите: «Да „Локомотив“ сам имел массу моментов». Очень хорошо, но при счёте 2:1 в свою пользу команда чудом избежала гола, в частности – Гилерме спас. Что же это такое? Явно не стратегия, согласитесь.

Сёмин никогда не был выдающимся тактиком и, думаю, не может быть назван стратегом. Думаю, он человек и тренер с колоссальным опытом и в определённых ситуациях он может очень здорово манипулировать коллективом. Очень трудно объяснить, как. «Локомотив» сейчас – это такой подджедайский отрядик, который иногда способен на сверхусилие и в котором найдётся свой герой почти в любой ситуации. 

Ранее Уткин прокомментировал разгромные поражения ЦСКА и «Краснодара». 

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Все комментарии
VABANK
VABANK
сегодня в 15:07
Умение управлять коллективом в том числе и есть тренерская тактика и стратегия, дурья твоя башка....Впрочем, тебе диванному жиробасу этого не понять...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   74 / 992
сегодня в 13:06
8-9 пудов сала , человек, в жизни не державший мяча в ногах, жополиз и алкоголик,вполне возможно - гей - все это Вася Уткин. И это недоразумение считается некоторыми футбольным гуру ! Куда катится мир ?
альсато
альсато
   618 / 992
сегодня в 12:37
Вася, как ты к "Шпалычу" можешь относится как к человеку? Ты с ним по выходным по стаканчику пропускаешь?...и то, что ты думаешь-НИКОГО в этом мире не интересует.
Руслан Амиров
Руслан Амиров
   976 / 992
сегодня в 11:48
идика ты на, Василий
minai
minai
   52 / 992
сегодня в 11:32
Нельзя не заметить злобные нотки в его рассуждениях.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   85 / 992
сегодня в 11:22
Шпалыча многие уважают.
STVA 1
STVA 1
   81 / 992
сегодня в 11:16
Меогим тоже не интересно о чем говорит Крякин)))
cska plus
cska plus
   11 / 992
сегодня в 11:16
Палыч один из самых если не самый уважаемый человек в футбольном мире и не только нашей страны, ему прощается всё, высказывания и действия только потому, что он один такой.
инштандзетцунг
инштандзетцунг
   506 / 992
сегодня в 11:11
Палыч как и Бекиич - это ментальный конденсат
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 992
сегодня в 11:10
Вот в чем феномен Игоря, который за пол тайма от ноунэймов 5 банок щей получил, вот этого никто не знает
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 992
сегодня в 11:05
Одни из самых умных слрв, но это мои слова годичной давности.
Локо делает то что может и берет дисциплиной, но его академичная скукота выворачивает.
Хотя МЮ Фергюсона был таким же
Морро
Морро
   255 / 992
сегодня в 10:55
Чудеса в футболе случаются. Главное - Локомотив(Семин) выбрал план на игру и он сработал. Не тактик и не стратег? Достаточно посмотреть историю Семина-тренера что бы понять - на одном опыте столько успехов не достигнешь.
Garrincha58
Garrincha58
   278 / 992
сегодня в 10:52
Сёмин делает своё дело как может и иногда получается даже очень не плохо даже хорошо и чё хотел Уточкин этим опусом сказать я так и не понял и наверное никто не понял потому что его трудно понять если без поллитра
d_fincher
d_fincher
   49 / 992
сегодня в 10:51
Порой поражаешься, насколько Уткин не разбирается в футболе. Даром что филолог. Уж как Тургенева в описание Салаха засунуть - это он знает, но футбол - абсолютно не о нем.
Паровозов
Паровозов
   138 / 992
сегодня в 10:42
Количество завоёванных кубков Палычем заткнет любого, темболее и обиженного толстяка.
berda2003
berda2003
   305 / 992
сегодня в 10:34
вот кому нужны очередные бредни васи…
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