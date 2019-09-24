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Ибрагимович: «„Золотая бутса“ МЛС? Я и так лучший из лучших»

вчера, 20:52

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказал мнение о том, что больше сосредоточен на командных успехах, чем на индивидуальных наградах.

Мое мнение по поводу «Золотой бутсы» МЛС? Я лучший из лучших, поэтому я не фокусируюсь на этом. Я сосредоточен лишь на том, чтобы выступать и побеждать со своей командой, потому что теперь мы находимся на хорошей позиции, нам нужно продолжать в том же духе.

Мы хотим быть в плей-офф. Так что, кто бы ни выиграл любую индивидуальную награду - мне это не важно.
 

 Ранее главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Гильермо Барос Скелотто сказал, что уровень Ибрагимовича сопоставим с Роналду и Месси.

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Все комментарии
ZjzoRe
ZjzoRe
   232 / 973
вчера в 22:55
почему-то Ибра не раздражает своим бахвальством, удачи ему, пусть и дальше штампует голешники
barcamilan
barcamilan
   720 / 973
вчера в 22:49
клоун или не клоун, но до сих пор печатает голы всем
minai
minai
   49 / 973
вчера в 22:09
Он имеет ввиду, что в жанре "индивидуальные действия на поле" он недооценён и не превзойдён. Однако, я считаю, что, если сравнить Ибру и, например Дидье Дрогба, то на фоне последнего, Златан - щенок.
BBK33
BBK33
   602 / 973
вчера в 20:59
Ибра настолько крут, что каждый год получает "Золотую бутсу" Ибрагимовича)))
la-respect0
la-respect0
   425 / 973
вчера в 20:55
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       47 / 973
    вчера в 20:53
    Скафандр еще одень.
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