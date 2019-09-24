Ибрагимович: «„Золотая бутса“ МЛС? Я и так лучший из лучших»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» высказал мнение о том, что больше сосредоточен на командных успехах, чем на индивидуальных наградах.

Мое мнение по поводу «Золотой бутсы» МЛС ? Я лучший из лучших, поэтому я не фокусируюсь на этом. Я сосредоточен лишь на том, чтобы выступать и побеждать со своей командой, потому что теперь мы находимся на хорошей позиции, нам нужно продолжать в том же духе.

Мы хотим быть в плей-офф. Так что, кто бы ни выиграл любую индивидуальную награду - мне это не важно.

