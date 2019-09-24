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Пирло: «Единственный, кто похож на меня - это Френки де Йонг»

вчера, 19:46

Экс-полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мнением, что игрок «Барселоны» Френки де Йонг очень похож на него своей манерой игры.

Когда я переходил в «Ювентус», моей целью было открыть эру побед, и я был абсолютно в этом уверен, иначе перешёл бы в другой клуб. «Ювентусу» нужно время, чтобы подстроиться под нового тренера, но клуб всё равно фаворит первенства.

Я думаю, что единственный, кто похож на меня - это Френки де Йонг. Также в манере игры Пьянича есть некоторое сходство со мной, но мы разные, у каждого свои подходы.

Де Йонг перешел в «Барсу» минувшим летом.

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Все комментарии
Vis.
Vis.
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вчера в 20:15
Не повезло Френки что он играет под руководством Вальверде. Придётся потерять год. Потом дай бог уволят.
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