Месси: «Наше соперничество с Роналду не выходит за рамки футбола»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ставший игроком года по версии ФИФА, высказал мнение о соперничестве с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Многие считают, что наше соперничество с Роналду выходит за рамки футбола, но я не согласен с этим. Люди так думают из-за нашей постоянной спортивной конкуренции. Один из нас играет за „Барселону“, другой долгое время выступал за „Реал“. Мы чередовали индивидуальные награды и оба всегда хотим лучшего для наших команд и не хотим проигрывать. Вот почему существует такая конкуренция. И важно, что она остаётся в пределах поля.
Ранее, один из главных номинантов на лучшего игрока года по версии ФИФА Ван Дейк порадовался победе Лионеля Месси.