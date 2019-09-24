Месси: «Наше соперничество с Роналду не выходит за рамки футбола»

Нападающий «Барселоны» , ставший игроком года по версии ФИФА , высказал мнение о соперничестве с форвардом «Ювентуса» .

Многие считают, что наше соперничество с Роналду выходит за рамки футбола, но я не согласен с этим. Люди так думают из-за нашей постоянной спортивной конкуренции. Один из нас играет за „Барселону“, другой долгое время выступал за „Реал“. Мы чередовали индивидуальные награды и оба всегда хотим лучшего для наших команд и не хотим проигрывать. Вот почему существует такая конкуренция. И важно, что она остаётся в пределах поля.