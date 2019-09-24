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Месси: «Наше соперничество с Роналду не выходит за рамки футбола»

сегодня, 18:02

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ставший игроком года по версии ФИФА, высказал мнение о соперничестве с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду

Многие считают, что наше соперничество с Роналду выходит за рамки футбола, но я не согласен с этим. Люди так думают из-за нашей постоянной спортивной конкуренции. Один из нас играет за „Барселону“, другой долгое время выступал за „Реал“. Мы чередовали индивидуальные награды и оба всегда хотим лучшего для наших команд и не хотим проигрывать. Вот почему существует такая конкуренция. И важно, что она остаётся в пределах поля.

Ранее, один из главных номинантов на лучшего игрока года по версии ФИФА Ван Дейк порадовался победе Лионеля Месси.

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yrasikos22
yrasikos22
   530 / 986
сегодня в 18:20
А в итоге кто лучше себя пиарит и продает тот и лучше и футбол для этих двоих уже давно вторичен, так как обоим уже за 30 и закат карьеры близко а деньги большие получать хочеться.
League1
League1
   296 / 986
сегодня в 18:20
Это соперничество уже давно выиграл Роналду, поэтому меська и закатил истерику на кубке америки, как женщина с низкой социальной ответственностью. Но тут вдруг ни с того ни с сего незаслуженно получил награду. Счастье хлынуло через край.
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