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Салах удалил из своего профиля в «твиттере» упоминание сборной Египта

вчера, 21:42

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах удалил из описания своего аккаунта в «Твиттере» упоминание о сборной Египта.

Скорее всего, на этот поступок Мохамеда сподвиг египетский журналист, который поставил Салаха лишь на третье место в голосовании за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА. В итоге 27-летний Салах занял четвёртое место в голосовании, набрав 26 баллов.

Форвард оставил сообщение в «твиттере»: «Сколько бы они ни пытались изменить мою любовь к тебе и людям, у них не выйдет».
 

Напомним, что лучшим игроком года по версии ФИФА стал Лионель Месси.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 973
вчера в 23:59
Что то все так туманно, что ничего не разобрать ?!?
Tostao
Tostao
   149 / 973
вчера в 23:07
Аполитично рассуждаешь, клянусь честное слово!))
minai
minai
   49 / 973
вчера в 21:59
Дескать, теперь он не имеет никакого отношения к сборной своей страны. И всё из за какого-то представителя второй древнейшей профессии.
А про любовь и ещё чего то - я ничего не понял.
cska1948
cska1948
   57 / 973
вчера в 21:52
Египетский журналист, это далеко не весь Египет. Думаю, Салах погорячился.
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