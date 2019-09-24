Салах удалил из своего профиля в «твиттере» упоминание сборной Египта

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах удалил из описания своего аккаунта в «Твиттере» упоминание о сборной Египта.
Скорее всего, на этот поступок Мохамеда сподвиг египетский журналист, который поставил Салаха лишь на третье место в голосовании за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА. В итоге 27-летний Салах занял четвёртое место в голосовании, набрав 26 баллов.
Форвард оставил сообщение в «твиттере»: «Сколько бы они ни пытались изменить мою любовь к тебе и людям, у них не выйдет».
مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا❤️❤️❤️ pic.twitter.com/CgM7w1xKXY— Mohamed Salah (@MoSalah) September 24, 2019
Напомним, что лучшим игроком года по версии ФИФА стал Лионель Месси.
А про любовь и ещё чего то - я ничего не понял.
А про любовь и ещё чего то - я ничего не понял.