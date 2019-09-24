Скалони: «Месси будет лучшим до тех пор, пока сам этого хочет»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу игрока «Барселоны» Лионеля Месси в номинации футболиста года по версии ФИФА.
Это нормально, что Месси стал лучшим игроком года, потому что он лучший. Он будет оставаться лучшим, пока этого хочет. У него для этого все есть. Лионель - волшебный футболист. Нам стоит ценить его, пока мы имеем возможность наслаждаться его игрой. Больше не будет никого, похожего на него.
Также сегодня, Лионель Месси поделился мнением о своем соперничестве с Роналду.
Кто хочет?)
Кто хочет?)
Лео игрок лалиги когда в ней нет Рона
Лео игрок лалиги когда в ней нет Рона