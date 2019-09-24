ГлавнаяНовости

Скалони: «Месси будет лучшим до тех пор, пока сам этого хочет»

вчера, 23:14

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу игрока «Барселоны» Лионеля Месси в номинации футболиста года по версии ФИФА.

Это нормально, что Месси стал лучшим игроком года, потому что он лучший. Он будет оставаться лучшим, пока этого хочет. У него для этого все есть. Лионель - волшебный футболист. Нам стоит ценить его, пока мы имеем возможность наслаждаться его игрой. Больше не будет никого, похожего на него.

Также сегодня, Лионель Месси поделился мнением о своем соперничестве с Роналду.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Головин - в стартовом составе «Монако» на матч с «Ниццей»
Вчера, 21:28 Комментарии2
Сычёв не видит себя в «Локомотиве» после завершения карьеры игрока
Вчера, 17:40 Комментарии10
Черышев – лидер «Валенсии» по пробегу в матче с «Челси»
18 сентября Комментарии14
Головин рассказал об адаптации в «Монако»
16 сентября Комментарии5
Головин: «Не стал бы рассматривать предложения “Реала” и “Барселоны”»
16 сентября Комментарии33
Слуцкий прокомментировал лидерство «Витесса» в чемпионате Голландии
13 сентября Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Gelious
Gelious
   80 / 973
вчера в 23:55
Самого Скалони, видимо, ничего не напрягает в игре Месси. Ну пускай и дальше с таким подходом летит на всех турнирах и дальше.
95-shishani-95
95-shishani-95
   158 / 973
вчера в 23:53
Пока есть в ФИФА и УЕФА знакомые дяденьки?
STVA 1
STVA 1
   95 / 973
вчера в 23:48
Поглядим
311
311
   72 / 973
вчера в 23:32
Скалони: «Месси будет лучшим до тех пор, пока этого хочет»
Кто хочет?)
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 973
вчера в 23:31
Икарди будет полезнее в сборной.
Лео игрок лалиги когда в ней нет Рона
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100