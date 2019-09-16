Головин: «Не стал бы рассматривать предложения “Реала” и “Барселоны”»

Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что не стал бы рассматривать предложения «Реала» и «Барселоны» после перехода в стан монегасков.
Понятно, что от предложений «Реала» и «Барселоны» невозможно отказаться. Но даже если бы мы провели прошлый сезон удачно, заняли бы первое место, я много бы забивал, отдавал, то я бы все равно, захотел бы еще на сезон остаться в «Монако», потому что одного сезона для адаптации мне мало. Я только сейчас начал получать такое удовольствие от всего, которое у меня было в России. Я тут даже к еде долго привыкал. У нас России приходишь в ресторан, есть выбор супов, салатов, шашлыки, а здесь нет вообще супов, только овощные. К этому нужно время привыкнуть. Французская кухня мне не нравится.
Ранее Головин сравнил игру футболистов ПСЖ Неймара и Килиана Мбаппе.
Как можно рассматривать то, чего нет? Очевидно, голова переел французского овощного супа. ))
Как можно рассматривать то, чего нет? Очевидно, голова переел французского овощного супа. ))
Ради 17-го места во французской лиге..??
Если хотел "затрамплиниться" в серьёзный клуб,то не проще ли это было сделать из ЦСКА..ежегодно участвующего в ЛЧ и ЛЕ.....??
Понятно что наипервейшая и наиважнейшая задача любого работника - это обогащение работодателя.....Леннорыч наверно в плюсе.....а Сашке то что с того ??
Сколь долго на овощных супах мучиться ??
Ради 17-го места во французской лиге..??
Если хотел "затрамплиниться" в серьёзный клуб,то не проще ли это было сделать из ЦСКА..ежегодно участвующего в ЛЧ и ЛЕ.....??
Понятно что наипервейшая и наиважнейшая задача любого работника - это обогащение работодателя.....Леннорыч наверно в плюсе.....а Сашке то что с того ??
Сколь долго на овощных супах мучиться ??
Зидану бы не понравились аршинные заголовки : "Александр Головин в очередной раз отказал Реалу !"
Зидану бы не понравились аршинные заголовки : "Александр Головин в очередной раз отказал Реалу !"