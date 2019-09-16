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Головин: «Не стал бы рассматривать предложения “Реала” и “Барселоны”»

сегодня, 08:53

Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что не стал бы рассматривать предложения «Реала» и «Барселоны» после перехода в стан монегасков.

Понятно, что от предложений «Реала» и «Барселоны» невозможно отказаться. Но даже если бы мы провели прошлый сезон удачно, заняли бы первое место, я много бы забивал, отдавал, то я бы все равно, захотел бы еще на сезон остаться в «Монако», потому что одного сезона для адаптации мне мало. Я только сейчас начал получать такое удовольствие от всего, которое у меня было в России. Я тут даже к еде долго привыкал. У нас России приходишь в ресторан, есть выбор супов, салатов, шашлыки, а здесь нет вообще супов, только овощные. К этому нужно время привыкнуть. Французская кухня мне не нравится.

Ранее Головин сравнил игру футболистов ПСЖ Неймара и Килиана Мбаппе.

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Все комментарии
alex074
alex074
   82 / 796
сегодня в 11:34
Готовить еду нужно дома, а не по ресторанам ходить... Двое вон уже сходили в ресторан на "годик"
ekliziast
ekliziast
   368 / 796
сегодня в 11:25
если бы да кабы , да во рту росли грибы , это был бы не рот , это был бы огород.Санёк в Монако звезду поймал , либо умом тронулся.
Kresi frok
Kresi frok
   166 / 796
сегодня в 11:04
Оно и понятно, там для сашки головена был бы отдельный шкаф с ведрами и швабрами.
Aniva
Aniva
   31 / 796
сегодня в 11:04
Барселону и Реал перепутал со свиньями и динамо.
marvel777
marvel777
   289 / 796
сегодня в 11:02
думаю не придется)
LOpp
LOpp
   29 / 796
сегодня в 10:49
Реал и Барселона все лето пытались подписать Головина, но Саша отклонил все предложения.
galem72
galem72
   225 / 796
сегодня в 10:36
"...не стал бы рассматривать предложения Реала и Барселоны..."

Как можно рассматривать то, чего нет? Очевидно, голова переел французского овощного супа. ))
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   41 / 796
сегодня в 10:34
Там сразу лавка навечно.
Ruslan3132
Ruslan3132
   94 / 796
сегодня в 10:28
В данный момент, если честно, я бы тоже не стал рассматривать предложения от Газпрома или Google на должность Топ-менеджера.
главный сектант туринско-мадридских балерин
главный сектант туринско-мадридских балерин
   192 / 796
сегодня в 09:43
эта новость уже была несколько недель назад или головкин забывчивый стал от недоедания и говорит одно и тоже не помня что уже нес эту чушь?
VIPded
VIPded
   48 / 796
сегодня в 09:40
Во понесло Саню...)))
Groove000
Groove000
   97 / 796
сегодня в 09:20
Мне кажется, Барса и Реал быстрее на Сулейманова обратят внимание)
cska plus
cska plus
   2 / 796
сегодня в 09:20
Французская кухня даже самим французам не нравится.
Князь опять вернулся
Князь опять вернулся
   24 / 796
сегодня в 09:11
Логично, в кабинетной конюшне он уже играл. Нужно сменить обстановку
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 796
сегодня в 09:11
Зачем такие страдания и пытки "ресторанами без супов".....
Ради 17-го места во французской лиге..??
Если хотел "затрамплиниться" в серьёзный клуб,то не проще ли это было сделать из ЦСКА..ежегодно участвующего в ЛЧ и ЛЕ.....??

Понятно что наипервейшая и наиважнейшая задача любого работника - это обогащение работодателя.....Леннорыч наверно в плюсе.....а Сашке то что с того ??
Сколь долго на овощных супах мучиться ??
112910415
112910415
   72 / 796
сегодня в 09:10
спасибо, что предупредил !
Зидану бы не понравились аршинные заголовки : "Александр Головин в очередной раз отказал Реалу !"
Binger
Binger
   653 / 796
сегодня в 09:07
Неужели его так в Монако засовершенствовали?
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 796
сегодня в 09:05
Зачем он нужен им .
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   116 / 796
сегодня в 09:00
Я на Марс тоже не полечу, даже если пиндосы меня пригласят ( а они пригласят, естественно!)
swift stream
swift stream
   39 / 796
сегодня в 08:57
Перепил что ли такую чушь нести?
удав
удав
   305 / 796
сегодня в 08:55
Барселона и Реал "если бы у нас не хватало футболистов даже на стартовый состав,мы бы играли в 10-ом ,но не купили бы Головина, и пельмеши мы не любим=)"
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