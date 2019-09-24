Сычёв не видит себя в «Локомотиве» после завершения карьеры игрока

Российский нападающий «Пюника», а также экс-игрок «Локомотива» поделился мыслями о возможной работе в футболе после завершения карьеры игрока.

В нашем футболе у агентов создан образ бандитов и рвачей – всё для себя, а не для футболистов. Но есть достойные люди, которые делают много хорошего для игроков, в первую очередь думают о них, а не о деньгах. Мне бы всё-таки больше хотелось работать в клубе. Хотя… Кто знает, как жизнь дальше сложится.

Сейчас уже не ограничиваю себя «Локомотивом». Я понял, что насильно мил не будешь – это раз. Два – хватит тешить себя какими-то надеждами, нужно двигаться дальше. Я и так достаточно просился в клуб, это уже несерьёзно. Надоело. У меня останутся приятные и тёплые воспоминания о «Локо», но эту историю я уже отпустил. Буду коммуницировать с теми, кто увидит во мне интерес и перспективы для развития. А такие есть.