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Сычёв не видит себя в «Локомотиве» после завершения карьеры игрока

вчера, 17:40

Российский нападающий «Пюника», а также экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мыслями о возможной работе в футболе после завершения карьеры игрока.

В нашем футболе у агентов создан образ бандитов и рвачей – всё для себя, а не для футболистов. Но есть достойные люди, которые делают много хорошего для игроков, в первую очередь думают о них, а не о деньгах. Мне бы всё-таки больше хотелось работать в клубе. Хотя… Кто знает, как жизнь дальше сложится.

Сейчас уже не ограничиваю себя «Локомотивом». Я понял, что насильно мил не будешь – это раз. Два – хватит тешить себя какими-то надеждами, нужно двигаться дальше. Я и так достаточно просился в клуб, это уже несерьёзно. Надоело. У меня останутся приятные и тёплые воспоминания о «Локо», но эту историю я уже отпустил. Буду коммуницировать с теми, кто увидит во мне интерес и перспективы для развития. А такие есть.

Ранее Дмитрий Сычёв рассказал о своей карьере в «Казанке», за которую он выступал с 2017 по 2018 год.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
   439 / 973
вчера в 23:55
после окончания карьеры игрока? так он ее вроде уже лет 10 как окончил, до сих пор не определится?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   35 / 973
вчера в 19:48
Обиделся. На Геркуса, но Геркус никогда не был Паровозом, не стал им и никогда не будет. ;-)
tuman960
tuman960
   395 / 973
вчера в 19:22
у нас был Панов,у Локо- Сычёв,а финишируют в Спартаке(там всех берут,если не игроками ,то болелами)!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
   811 / 973
вчера в 19:18
А что, кто-то видит?
ДАША Д
ДАША Д
   225 / 973
вчера в 19:14
Придется на стройку идти работать.
mihaluch
mihaluch
   107 / 973
вчера в 18:53
Клуб должен соответствовать подготовке футболиста в настоящее время.
Союзник противников
Союзник противников
   16 / 973
вчера в 18:39
Если в агенты уходят сычата,
то неизвестно,кому повезло!

Эх,Сёмин Юр-Палыч,Юр-Палыч,Юр-Палыч...
beefs
beefs
   189 / 973
вчера в 18:37
А почему?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
   178 / 973
вчера в 18:28
тот момент когда только узнал, что он еще играет
Balanenok
Balanenok
   207 / 973
вчера в 17:52
Локомотиву повезло.
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