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Головин рассказал об адаптации в «Монако»

сегодня, 09:17

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал об адаптации в команде и жизни во Франции.

Не на все сто, но на 95% я освоился. Не в идеале язык знаю, наверное, только это. Языка хватает мне для жизни, но хочется, чтобы было в совершенстве. У меня учитель по английскому и французскому, я хожу, занимаюсь, бывает по два раза в неделю. Получается, два раза английский, один раз французский, а на следующий день наоборот: два раза французский, один английский. Улиц по названию всех не знаю, но я закрытыми глазами знаю, как дойти до своего дома, стадиона или до базы. 

Я живу в Монако, за его пределами нельзя жить, если ты играешь в этом клубе. У нас Желсон по незнанию уехал жить во Францию, начал снимать квартиру, а Франция начинается через дорогу, но нам этого делать нельзя. Не знаю с чем это связано, возможно с налогами.  

Ранее Головин рассказал, что не стал бы рассматривать предложения «Барселоны» и «Реала».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   81 / 796
сегодня в 10:56
Освоился то Головин освоился, только команда никак не может освоится в первенстве.
sir_Alex
sir_Alex
   22 / 796
сегодня в 10:19
Хотя бы английский подтянул.
Adepta
Adepta
   23 / 796
сегодня в 09:56
Выучит языки, но разучится играть в футбол.
cska plus
cska plus
   2 / 796
сегодня в 09:30
Красивое княжество Монако.
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