«Торпедо» выбило «Крылья Советов» из Кубка России

Московское «Торпедо» вышло в 1/8 Кубка России.
Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова
Торпедо - Крылья Советов 2:0 (2:0)
Голы: Шоркин 36, Сергеев 45+2
«Торпедо»: Кеняйкин, Шишкин, Божин, Шоркин, Магаль, Самошников, Рязанцев, Калугин, Галоян, Лебеденко, Сергеев
Главный тренер: Савичев Николай.
«Крылья Советов»: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов, Мияилович, Антон, Смирнов, Канунников, Радонич
Главный тренер: Божович Миодраг.
Предупреждения: Шоркин 28, Сергеев 38, Радонич 40, Антон 43, Тимофеев 45
Ранее сообщалось, что на матче ожидается аншлаг.
Для меня Торпедо, всегда элита, где бы команда не играла. Много лет симпатизирую автозаводцам. Надеюсь, у них получится!!!
Для меня Торпедо, всегда элита, где бы команда не играла. Много лет симпатизирую автозаводцам. Надеюсь, у них получится!!!