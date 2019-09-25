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«Торпедо» выбило «Крылья Советов» из Кубка России

сегодня, 21:34
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Московское «Торпедо» вышло в 1/8 Кубка России.

Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова

Торпедо - Крылья Советов 2:0 (2:0)
Голы: Шоркин 36, Сергеев 45+2

«Торпедо»: Кеняйкин, Шишкин, Божин, Шоркин, Магаль, Самошников, Рязанцев, Калугин, Галоян, Лебеденко, Сергеев
Главный тренер: Савичев Николай.

«Крылья Советов»: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов, Мияилович, Антон, Смирнов, Канунников, Радонич
Главный тренер: Божович Миодраг.

Предупреждения: Шоркин 28, Сергеев 38, Радонич 40, Антон 43, Тимофеев 45

Ранее сообщалось, что на матче ожидается аншлаг.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил За адекватность
   320 / 978
сегодня в 21:47
Приветствую! Все как говорится в их руках, ну или ногах и головах. Пока в ФНЛ идут уверенно на повышение.
Вечер добрый, Уважаемый!!!
Для меня Торпедо, всегда элита, где бы команда не играла. Много лет симпатизирую автозаводцам. Надеюсь, у них получится!!!
За адекватность
За адекватность ответил Napoleon Bonapart
   18 / 978
сегодня в 21:45
Элита- это Торпедо!!!!!
Приветствую! Все как говорится в их руках, ну или ногах и головах. Пока в ФНЛ идут уверенно на повышение.
cska plus
cska plus
   14 / 978
сегодня в 21:44
Игнашевича с победой!!!!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   320 / 978
сегодня в 21:44
А я вот не понял, разве Савичев ГТ Торпедо? Но был же Игнашевич.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил За адекватность
   320 / 978
сегодня в 21:42
Без матча "Локо" 9-6 в пользу РФПЛ ( если не ошибся). Неплохо пощипали нашу элиту, хотя бывало и круче. Матч ТВ мог бы и что-то в виде телемарафона устроить, как при трансляции последнего тура РФПЛ, ну да ладно. Болельщиков "Торпедо" с победой, Божович что-то буксует.
Элита- это Торпедо!!!!!
За адекватность
За адекватность
   18 / 978
сегодня в 21:41
Без матча "Локо" 9-6 в пользу РФПЛ ( если не ошибся). Неплохо пощипали нашу элиту, хотя бывало и круче. Матч ТВ мог бы и что-то в виде телемарафона устроить, как при трансляции последнего тура РФПЛ, ну да ладно. Болельщиков "Торпедо" с победой, Божович что-то буксует.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   320 / 978
сегодня в 21:39
Торпедо с победой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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