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«Оренбург» с трудом одолел «Чертаново»

сегодня, 21:33
ЧертановоЛоготип футбольный клуб Чертаново (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургЗакончился в доп. время

В матче 1/16 финала Кубка России «Оренбург» в гостях в дополнительное время обыграл «Чертаново».

«Чертаново» - «Оренбург» 0:2 (0:0)

Голы: Фамейе 105

«Чертаново»: Абаев, Кондаков, Редькович, Солдатенков, Бартасевич, Горшков, Завезён, Великородный (Герчиков 46), Витюгов, Пруцев, Ежов
Главный тренер: Осинькин Игорь.

«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Афонин, Кулишев, Аюпов, Чуканов, Галаджан
Главный тренер: Федотов Владимир В..

Предупреждения: Кондаков 12, Завезён 13, Кондаков 37, Радакович 68, Сиваков 82, Малых 91

Удаления: Кондаков 37

Также сегодня в рамках Кубка России «Нижний Новгород» выбил «Краснодар».

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Binger
Binger
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сегодня в 21:45
Оренбург с победой!
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