«Оренбург» с трудом одолел «Чертаново»

В матче 1/16 финала Кубка России «Оренбург» в гостях в дополнительное время обыграл «Чертаново».
«Чертаново» - «Оренбург» 0:2 (0:0)
Голы: Фамейе 105
«Чертаново»: Абаев, Кондаков, Редькович, Солдатенков, Бартасевич, Горшков, Завезён, Великородный (Герчиков 46), Витюгов, Пруцев, Ежов
Главный тренер: Осинькин Игорь.
«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Афонин, Кулишев, Аюпов, Чуканов, Галаджан
Главный тренер: Федотов Владимир В..
Предупреждения: Кондаков 12, Завезён 13, Кондаков 37, Радакович 68, Сиваков 82, Малых 91
Удаления: Кондаков 37
Также сегодня в рамках Кубка России «Нижний Новгород» выбил «Краснодар».