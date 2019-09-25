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«Урал» преодолел сопротивление «Черноморца»

сегодня, 20:54
ЧерноморецЛоготип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)0 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Урал» обыграл «Черноморец» в 1/16 финала Кубка России. В следующей стадии екатеринбуржцы сыграют с тульским «Арсеналом».

Новороссийск, стадион Центральный

Черноморец - Урал 0:2 (0:0)
Голы: Погребняк 52, 

«Черноморец»: Шогенов, Ваганов, Черов, Джамалутдинов, Ахмеджанов, Пацев, Шабичев, Поникаров, Дибиргаджиев, Волков, Чабанов
Главный тренер: Саркисов Эдуард.

«Урал»: Баклов, Меркулов, Насыров, Ароян, Поляков, Фидлер, Магомадов, Егорычев, Кухарчик, Погребняк, Юсупов
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Забавно, что в предыдущей официальной игре «Урал» играл с тульским «Арсеналом» и сыграл вничью.

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Все комментарии
mortid
mortid
   640 / 978
сегодня в 21:21
Будущий финалист :D
112910415
112910415
   60 / 978
сегодня в 21:16
Уралу - ура !
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