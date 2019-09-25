«Урал» преодолел сопротивление «Черноморца»

«Урал» обыграл «Черноморец» в 1/16 финала Кубка России. В следующей стадии екатеринбуржцы сыграют с тульским «Арсеналом».
Новороссийск, стадион Центральный
Черноморец - Урал 0:2 (0:0)
Голы: Погребняк 52,
«Черноморец»: Шогенов, Ваганов, Черов, Джамалутдинов, Ахмеджанов, Пацев, Шабичев, Поникаров, Дибиргаджиев, Волков, Чабанов
Главный тренер: Саркисов Эдуард.
«Урал»: Баклов, Меркулов, Насыров, Ароян, Поляков, Фидлер, Магомадов, Егорычев, Кухарчик, Погребняк, Юсупов
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
Забавно, что в предыдущей официальной игре «Урал» играл с тульским «Арсеналом» и сыграл вничью.