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«Арсенал» вырвал победу над «Факелом»

сегодня, 20:58
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Тульский «Арсенал» вышел в 1/8 Кубка России.

Красноярск, стадион Центральный

Факел - Арсенал 1:2 (1:1)
Голы: Мастерной 44 - Альварес 26, Беляев 90+3

«Факел»: Бучнев, Смирнов, Лихачев, Микушин, Черевко, Гладышев, Петрусев, Мастерной, Косянчук, Яковлев, Корян
Главный тренер: Оборин Сергей.

«Арсенал»: Нигматуллин, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Берхамов, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Кангва, Тудорие
Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Косьянчук 33

Ранее подмосковные «Химки» в кубковом матче одолели представители Премьер-Лиги - «Рубин».

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE ответил 112910415
   44 / 978
сегодня в 21:32
Гиа матч пропускал .
Да и состав был скорее полурезервный .
112910415
112910415
   60 / 978
сегодня в 21:07
на тоненького
EAGinLE
EAGinLE
   44 / 978
сегодня в 21:04
С победой Арсенал !!!!!
Хоть и заставили понервничать .
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