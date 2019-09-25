«Арсенал» вырвал победу над «Факелом»

Тульский «Арсенал» вышел в 1/8 Кубка России.
Красноярск, стадион Центральный
Факел - Арсенал 1:2 (1:1)
Голы: Мастерной 44 - Альварес 26, Беляев 90+3
«Факел»: Бучнев, Смирнов, Лихачев, Микушин, Черевко, Гладышев, Петрусев, Мастерной, Косянчук, Яковлев, Корян
Главный тренер: Оборин Сергей.
«Арсенал»: Нигматуллин, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Берхамов, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Кангва, Тудорие
Главный тренер: Черевченко Игорь.
Предупреждения: Косьянчук 33
Ранее подмосковные «Химки» в кубковом матче одолели представители Премьер-Лиги - «Рубин».
Да и состав был скорее полурезервный .
Да и состав был скорее полурезервный .
Хоть и заставили понервничать .
Хоть и заставили понервничать .