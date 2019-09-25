«Сочи» вылетело из Кубка России, проиграв «Шиннику»

«Шинник» обыграл «Сочи» в рамках 1/16 финала Кубка России. В следующем раунде ярославцы сыграют с «Нижним Новгородом».
Ярославль, стадион Шинник
Шинник - Сочи 0:0, пенальти 5:4
«Шинник»: Антипин, Щербаков, Покидышев, Первушин, Зинков (Дроздов 96), Кожемякин, Самойлов (Пухов 89), Эктов (Олейников 67), Алейников, Низамутдинов, Самодин
Главный тренер: Побегалов Александр.
«Сочи»: Фролов, Шакуро, Мевля, Миладинович, Новосельцев, Набиуллин (Мостовой 66), Померко, Цаллагов (Лагатор 103), Бахтияров (Заболотный 66), Карапетян (Полоз 80), Бурмистров
Главный тренер:Точилин Александр.
Предупреждения: Щербаков 47, Померко 87
В предыдущей официальной встрече «Сочи» обыграло «Динамо», забив победный мяч в компенсированное время.