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«Сочи» вылетело из Кубка России, проиграв «Шиннику»

сегодня, 21:11
ШинникЛоготип футбольный клуб Шинник (Ярославль)0 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиЗакончился после серии пенальти

«Шинник» обыграл «Сочи» в рамках 1/16 финала Кубка России. В следующем раунде ярославцы сыграют с «Нижним Новгородом».

Ярославль, стадион Шинник

Шинник - Сочи 0:0, пенальти 5:4

«Шинник»: Антипин, Щербаков, Покидышев, Первушин, Зинков (Дроздов 96), Кожемякин, Самойлов (Пухов 89), Эктов (Олейников 67), Алейников, Низамутдинов, Самодин
Главный тренер: Побегалов Александр. 

«Сочи»: Фролов, Шакуро, Мевля, Миладинович, Новосельцев, Набиуллин (Мостовой 66), Померко, Цаллагов (Лагатор 103), Бахтияров (Заболотный 66), Карапетян (Полоз 80), Бурмистров
Главный тренер:Точилин Александр.

Предупреждения: Щербаков 47, Померко 87

В предыдущей официальной встрече «Сочи» обыграло «Динамо», забив победный мяч в компенсированное время.

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Все комментарии
drug01
drug01
   175 / 978
сегодня в 21:30
Шиннику доброго пути дальше!
Garrincha58
Garrincha58 ответил Footbolista
   260 / 978
сегодня в 21:23
Основная скамейка зенита лажанула...
да сегодня и основная скамейка Зенита почти чуть не лажанула в Красноярске
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   130 / 978
сегодня в 21:20
Пенки это 50 на 50 больше фартонуло шине
Сп62
Сп62
   166 / 978
сегодня в 21:16
Не помог и Заболотный.
112910415
112910415
   60 / 978
сегодня в 21:15
Побегалов заслужил !
Footbolista
Footbolista
   2 / 978
сегодня в 21:14
Основная скамейка зенита лажанула...
karnager
karnager
   339 / 978
сегодня в 21:14
Заболотный не разрулил? Ай-яй-яй
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