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«Нижний Новгород» прошел «Краснодар» в Кубке России

сегодня, 20:52
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

В рамках 1/16 Кубка России «Нижний Новгород» обыграл «Краснодар».

Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород

«Нижний Новгород» - «Краснодар» 1:0 (0:0)

Голы: Ставпец 78

«Нижний Новгород»: Анисимов, Гаджибеков (Лебедев 80), Палиенко, Игнатович (Морозов 88), Голышев, Комолов, Федорив, Хозин, Сапета, Зуев, Ставпец
Главный тренер: Черышев Дмитрий.

«Краснодар»: Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Спайич, Стоцкий, Намли, Кайо Пантелеао, Камболов (Черников 70), Рамирес (Уткин 46), Сулейманов  , Берг
Главный тренер: Матвеев Сергей.

Предупреждения: Кайо Пантелеао 17, Камболов 22, Комолов 57, Спайич 67, Зуев 68, Лебедев 87

В параллельном матче «Химки» одолели «Рубин».

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Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   549 / 978
сегодня в 21:49
Кризис. Не Спартак, конечно, но тревожно. Доктор МОМ! В чем дело? Или военная хитрость, чтоб переубедить егоровских шакалов? Они ведь уже два сезона нам сломали.
cska plus
cska plus
   14 / 978
сегодня в 21:45
Ещё один провал быков.
Т34
Т34
   49 / 978
сегодня в 21:45
Быки приплыли. Вот поможет ли это в Лиге Европы?
spartach091
spartach091
   165 / 978
сегодня в 21:43
У НН добротный состав. С победой горожан
Ravshan.878
Ravshan.878 ответил КЭТиК
   10 / 978
сегодня в 21:43
Быки совсем заблудились.)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 978
сегодня в 21:42
Грамотное решение . Все силы на чемп и ЛЕ...
OLESOCC
OLESOCC
   551 / 978
сегодня в 21:42
Какие, на..., три команды в ЛЧ!. И одной хватит с такой игрой!!!
OLESOCC
OLESOCC ответил Заратустра
   551 / 978
сегодня в 21:40
Мусаев на выход
Хорошо подумал?!.
OLESOCC
OLESOCC ответил Pendushkin
   551 / 978
сегодня в 21:39
про76 магнит, просрет и Краснодар!
Не смей трогать Галицкого, 30шкин!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   147 / 978
сегодня в 21:33
Есть и положительный момент - пропустили меньше чем в любом из предыдущих пяти матчей.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   397 / 978
сегодня в 21:26
состав у Нижнего хороший
хватает бывших игроков Урала ))
Pendushkin
Pendushkin
сегодня в 21:25
Он банкрот!
pomor45
pomor45
   112 / 978
сегодня в 21:25
Если решил освободиться от лишней нагрузки, то правильно сделал. Лучше сделать это в самом начале.
Pendushkin
Pendushkin ответил Valeriy-48
сегодня в 21:23
Ну, а теперь, что помешало Мусаеву?(Ну в ЛЕ к полю его не допустили, а команда без его руководства, ну совсем не играет, с ЦСКА судьи виноваты, ну а тут то что?) Три игры, девять получили, два забили.
Галицкий!
Сп62
Сп62
   166 / 978
сегодня в 21:23
Не надо от хорошего искать лучшее.
Pendushkin
Pendushkin ответил КЭТиК
сегодня в 21:22
Краснодар совсем плох.
Совсем плох!
Pendushkin
Pendushkin ответил Заратустра
сегодня в 21:21
Мусаев на выход
Не в Мусаеве дело! Дело в -хозяине! Вот вору потакает! Как они слили Мамаева!
oFANATo
oFANATo
   67 / 978
сегодня в 21:19
Это сенсация.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   252 / 978
сегодня в 21:18
Не думал что Краснодар проиграет
Pendushkin
Pendushkin
сегодня в 21:18
про76 магнит, просрет и Краснодар!
Alean
Alean
   318 / 978
сегодня в 21:17
Я ещё после матча с ЦСКА писал, что Краснодар похоже будет лихорадить до зимней паузы, по идее состав хороший, тренер не сказать что прям провалился. Но вот такие провали врятли поправят по ходу напряжённого графика.
Заратустра
Заратустра
   113 / 978
сегодня в 21:15
Мусаев на выход
SHMEL
SHMEL
   121 / 978
сегодня в 21:14
Неожиданно...Тем не менее Нижегородцев с победой и выходом в следующий этап.Уже минус четыре команды вышки:Краснодар,Динамо,Рубин,Тамбов и еще паровозы не сыграли.
abrek123
abrek123
   57 / 978
сегодня в 21:12
Да уж в 8 последних играх всего 2 победы чтоли у Краснодара не густо быки играют после перерыва в сезоне)))
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 978
сегодня в 21:12
Бычары превратились в хлипеньких бычков.
Что то пошло не туда!?!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 21:11
Неожиданно.... НиНо рулит!!!
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 978
сегодня в 21:08
Краснодар совсем плох.
Absinthe2
Absinthe2
   180 / 978
сегодня в 21:06
Ну здравствуйте, господин Мусаев)
Valeriy-48
Valeriy-48
   647 / 978
сегодня в 21:04
Ну, а теперь, что помешало Мусаеву?(Ну в ЛЕ к полю его не допустили, а команда без его руководства, ну совсем не играет, с ЦСКА судьи виноваты, ну а тут то что?) Три игры, девять получили, два забили.
GooSe25
GooSe25
   670 / 978
сегодня в 21:04
Очередной показатель спада в Краснодаре. После разгрома от Олимпиакоса что то расклеилось. Влетели Базелю, Цска, пропуская в среднем 4 за игру, теперь вот вылет из кубка. Интересна реакция Галицкого, что же будет дальше..)
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