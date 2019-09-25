«Нижний Новгород» прошел «Краснодар» в Кубке России

В рамках 1/16 Кубка России «Нижний Новгород» обыграл «Краснодар».
Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород
«Нижний Новгород» - «Краснодар» 1:0 (0:0)
Голы: Ставпец 78
«Нижний Новгород»: Анисимов, Гаджибеков (Лебедев 80), Палиенко, Игнатович (Морозов 88), Голышев, Комолов, Федорив, Хозин, Сапета, Зуев, Ставпец
Главный тренер: Черышев Дмитрий.
«Краснодар»: Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Спайич, Стоцкий, Намли, Кайо Пантелеао, Камболов (Черников 70), Рамирес (Уткин 46), Сулейманов , Берг
Главный тренер: Матвеев Сергей.
Предупреждения: Кайо Пантелеао 17, Камболов 22, Комолов 57, Спайич 67, Зуев 68, Лебедев 87
В параллельном матче «Химки» одолели «Рубин».
хватает бывших игроков Урала ))
хватает бывших игроков Урала ))
Что то пошло не туда!?!
Что то пошло не туда!?!