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«Химки» разгромили «Рубин» и вышли в 1/8 Кубка России

сегодня, 20:56
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

В рамках 1/16 Кубка России «Химки» обыграли казанский «Рубин».

Химки, стадион Арена-Химки

«Химки» - «Рубин» 3:0 (1:0)

Голы: Корян 9 (пенальти), Кухарчук 47, Гапон 85

«Химки»: Хомич, Почивалин, Тихий (Гапон 82), Данилкин, Филин, Кухарчук, Скворцов, Нетфуллин, Корян (Барков 58), Трошечкин, Дядюн (Мендель 63)
Главный тренер: Талалаев Андрей.

«Рубин»: Коновалов, Денисов, Плиев, Сорокин, Старфельт, Башкиров, Могилевец, Ташаев, Коновалов, Кварацхелия (Зуев 51), Кьяртанссон
Главный тренер: Докампо Эдуардо.

Предупреждения: Скворцов 43, Коновалов 86

В параллельном матче «Нижний Новгород» одолел «Краснодар».

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Все комментарии
311
311
   81 / 978
сегодня в 21:28
8-0 за неделю, а вы всё о пиджаках!)
Sergey Z
Sergey Z
   241 / 978
сегодня в 21:22
Химки порвали Рубин, как Тузик грелку!!! С победой!!!
oFANATo
oFANATo
   67 / 978
сегодня в 21:19
Это не сенсация.
Twisted
Twisted
   427 / 978
сегодня в 21:17
Рубин превратился в посмешище
Garrincha58
Garrincha58
   260 / 978
сегодня в 21:12
Химки и Торпедо на следующий год наделают шороху в РПЛ, придётся кому то из старожилов вылететь в ФНЛ
kazantim
kazantim
сегодня в 21:08
Рубин пробил дно
ДСА
ДСА
   158 / 978
сегодня в 21:07
ФНЛ бьёт Премьер-Лигу.
112910415
112910415
   60 / 978
сегодня в 21:00
ужас ужасный
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   130 / 978
сегодня в 20:59
Рубин мертвый
Питер Ман
Питер Ман
   24 / 978
сегодня в 20:58
Физрук Шаронов, браво! рокенрол!
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