«Химки» разгромили «Рубин» и вышли в 1/8 Кубка России

В рамках 1/16 Кубка России «Химки» обыграли казанский «Рубин».
Химки, стадион Арена-Химки
«Химки» - «Рубин» 3:0 (1:0)
Голы: Корян 9 (пенальти), Кухарчук 47, Гапон 85
«Химки»: Хомич, Почивалин, Тихий (Гапон 82), Данилкин, Филин, Кухарчук, Скворцов, Нетфуллин, Корян (Барков 58), Трошечкин, Дядюн (Мендель 63)
Главный тренер: Талалаев Андрей.
«Рубин»: Коновалов, Денисов, Плиев, Сорокин, Старфельт, Башкиров, Могилевец, Ташаев, Коновалов, Кварацхелия (Зуев 51), Кьяртанссон
Главный тренер: Докампо Эдуардо.
Предупреждения: Скворцов 43, Коновалов 86
В параллельном матче «Нижний Новгород» одолел «Краснодар».