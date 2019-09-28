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Бербатов: «Нужно чтобы соперники снова обсирались перед играми с МЮ»

сегодня, 09:16

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов заявил, что «манкунианцы» должны вновь внушать страх соперникам, как в былые времена.

Сейчас соперники не боятся МЮ. Винить ли их в этом? Команды видят результаты команды, видят, какие места клуб занимает в последние годы, и верят, что у них есть шанс победить.

В среду я видел, как «Рочдейл» играл на «Олд Траффорд», демонстрируя, что им плевать, что они играют против «Юнайтед». Они были очень уверены в себе, несмотря на ошибки.

Команда должна снова сделать так, чтобы соперники на «Олд Траффорд» обсирались еще в подтрибунном туннеле. Надеюсь, скоро они снова смогут вселять страх в соперников.

Ранее стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять наставника команды Сульшера.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
   438 / 850
сегодня в 09:52
Клоун!
Mr_Tim
Mr_Tim
   484 / 850
сегодня в 09:47
ахха берба юморит!) пока только МЮ это делает в Апл...
d_fincher
d_fincher
   53 / 850
сегодня в 09:47
Бербатова за слово "обсерались" надо забанить на Соккере
Ruslik1982
Ruslik1982
   202 / 850
сегодня в 09:29
от смеха только если
d_fincher
d_fincher
   53 / 850
сегодня в 09:29
Нужно чтобы соперники снова 41лись перед играми со Спартаком
karnager
karnager
   212 / 850
сегодня в 09:27
Он прав, величие потеряно. Предлагаю Кононова в МЮ, а Сульшера в Спартак !
handreb
handreb
   332 / 850
сегодня в 09:23
Напоминает высказывание свиней, кроме мягкого удивления ничего не вызывает.
sihafazatron
sihafazatron
   12 / 850
сегодня в 09:19
Сейчас и так все 41ются, теперь только от смеха над мю)
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