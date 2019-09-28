Бербатов: «Нужно чтобы соперники снова обсирались перед играми с МЮ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» заявил, что «манкунианцы» должны вновь внушать страх соперникам, как в былые времена.

Сейчас соперники не боятся МЮ . Винить ли их в этом? Команды видят результаты команды, видят, какие места клуб занимает в последние годы, и верят, что у них есть шанс победить.

В среду я видел, как «Рочдейл» играл на «Олд Траффорд», демонстрируя, что им плевать, что они играют против «Юнайтед». Они были очень уверены в себе, несмотря на ошибки.

Команда должна снова сделать так, чтобы соперники на «Олд Траффорд» обсирались еще в подтрибунном туннеле. Надеюсь, скоро они снова смогут вселять страх в соперников.