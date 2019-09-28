Виллаш-Боаш: «„Марсель“ был бы отличным вариантом для Кокорина, но...»

Главный тренер «Марселя» заявил, что клуб не собирается подписывать свободного агента в линию атаки после травмы . В частности, экс-наставник «Зенита» упомянул своего бывшего подопечного , который мог бы присоединиться к французской команде, если бы имел возможность покинуть Россию.

«Марсель» подпишет свободного агента? Если вы не скажете мне, что Криштиану Роналду стал таковым, то есть только Бен Арфа, о котором мы уже говорили.

У меня также есть друг Кокорин. Он только что вышел из тюрьмы, здесь ситуация немного сложнее, «Марсель» был бы отличным вариантом, но думаю, это невозможно, так как ему нельзя покидать Россию.