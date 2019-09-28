Виллаш-Боаш: «„Марсель“ был бы отличным вариантом для Кокорина, но...»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что клуб не собирается подписывать свободного агента в линию атаки после травмы Флориана Товена. В частности, экс-наставник «Зенита» упомянул своего бывшего подопечного Александра Кокорина, который мог бы присоединиться к французской команде, если бы имел возможность покинуть Россию.
«Марсель» подпишет свободного агента? Если вы не скажете мне, что Криштиану Роналду стал таковым, то есть только Бен Арфа, о котором мы уже говорили.
У меня также есть друг Кокорин. Он только что вышел из тюрьмы, здесь ситуация немного сложнее, «Марсель» был бы отличным вариантом, но думаю, это невозможно, так как ему нельзя покидать Россию.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев вчера сообщил, что Кокорин продолжает индивидуальные тренировки.