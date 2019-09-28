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Тухель: «Взаимодействие между Неймаром и Мбаппе играет ключевую роль в ПСЖ»

сегодня, 06:36
БордоЛоготип футбольный клуб Бордо-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен18:30 Не начался

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель дал комментарий в преддверии матча 8-го тура Лиги 1 против «Бордо». В предыдущем туре ПСЖ уступил «Реймсу» (0:2).

Взаимодействие между Неймаром и Мбаппе играет ключевую роль для нас. Они придают нам много игровых возможностей.

Мбаппе был травмирован в течение нескольких недель. Нам нужно сохранять терпение. Завтра он не сможет сыграть все 90 минут.

Хорошо, когда играешь вскоре после поражения. После неудачи всегда тяжело поймать хорошее настроение. В матче против хорошей команды из Бордо мы снова должны начать побеждать. 

Я ненавижу проигрывать, это было очень тяжело. Мы можем играть лучше и будем это делать.

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