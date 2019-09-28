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Сауль: «„Реал“ не в лучшей форме, но он всегда опасен»

сегодня, 04:27
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал22:00 Не начался

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Реалом» в чемпионате Испании.

Это матч, сыграть в котором ты мечтаешь всю свою жизнь. Атмосфера за пределами стадиона перед этой встречей полностью отличается от всего остального.

Подходим к матчу с «Реалом» с огромным энтузиазмом. Ожидания очень хорошие.

Это будет очень непростая, очень трудная игра. Мы знаем, что сейчас «Реал» переживает не самые простые времена, но эта команда всегда представляет опасность и по-особенному настраивается на матчи с нами.

Напомним, вчера игроков «Реала» проверяли на допинг.

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Binger
Binger
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сегодня в 05:21
Удачи Атлетико!
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