Сауль: «„Реал“ не в лучшей форме, но он всегда опасен»

Полузащитник «Атлетико» поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Реалом» в чемпионате Испании.

Это матч, сыграть в котором ты мечтаешь всю свою жизнь. Атмосфера за пределами стадиона перед этой встречей полностью отличается от всего остального.

Подходим к матчу с «Реалом» с огромным энтузиазмом. Ожидания очень хорошие.

Это будет очень непростая, очень трудная игра. Мы знаем, что сейчас «Реал» переживает не самые простые времена, но эта команда всегда представляет опасность и по-особенному настраивается на матчи с нами.