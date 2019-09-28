Лэмпард о призе fair play «Лидсу»: «Кто только за это голосует?»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард выразил своё удивление тем, что «Лидс» и их главный тренер Марсело Бьелса получили приз ФИФА за честную игру.
В концовке прошлого сезона Чемпионшипа «Лидс» играл с «Астон Виллой». Подопечные Бьелсы открыли счёт, не обращая внимание на травму игрока «Виллы». «Львы» стали выражать протест, после чего на поле произошла потасовка. Но Бьелса дал команду своим футболистам пропустить мяч, и в итоге матч закончился вничью (1:1).
Однако ранее в этом сезоне сотрудник «Лидса» был уличён в шпионаже за соперником. Наставник «белых» перед игрой с «Дерби» отправил шпиона на базу бывшей команды Лэмпарда, который потом был очень недоволен подобным ходом Бьелсы.
Я не думаю, что после всей этой истории со шпионажем было правильным решением вручить им эту награду.
Когда я услышал это, то лишь улыбнулся. Не знаю, кто только голосует за такое. Сначала я подумал, что это какая-то шутка. Для меня это выглядело странно. Дать «Вилле» сравнять счёт в той ситуации было единственно верным решением.