Лэмпард о призе fair play «Лидсу»: «Кто только за это голосует?»

28 сентября 2019, 03:31

Главный тренер «Челси» выразил своё удивление тем, что «Лидс» и их главный тренер получили приз ФИФА за честную игру.

В концовке прошлого сезона Чемпионшипа «Лидс» играл с «Астон Виллой». Подопечные Бьелсы открыли счёт, не обращая внимание на травму игрока «Виллы». «Львы» стали выражать протест, после чего на поле произошла потасовка. Но Бьелса дал команду своим футболистам пропустить мяч, и в итоге матч закончился вничью (1:1).

Однако ранее в этом сезоне сотрудник «Лидса» был уличён в шпионаже за соперником. Наставник «белых» перед игрой с «Дерби» отправил шпиона на базу бывшей команды Лэмпарда, который потом был очень недоволен подобным ходом Бьелсы.