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Лэмпард о призе fair play «Лидсу»: «Кто только за это голосует?»

28 сентября 2019, 03:31

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард выразил своё удивление тем, что «Лидс» и их главный тренер Марсело Бьелса получили приз ФИФА за честную игру.

В концовке прошлого сезона Чемпионшипа «Лидс» играл с «Астон Виллой». Подопечные Бьелсы открыли счёт, не обращая внимание на травму игрока «Виллы». «Львы» стали выражать протест, после чего на поле произошла потасовка. Но Бьелса дал команду своим футболистам пропустить мяч, и в итоге матч закончился вничью (1:1).

Однако ранее в этом сезоне сотрудник «Лидса» был уличён в шпионаже за соперником. Наставник «белых» перед игрой с «Дерби» отправил шпиона на базу бывшей команды Лэмпарда, который потом был очень недоволен подобным ходом Бьелсы.

Я не думаю, что после всей этой истории со шпионажем было правильным решением вручить им эту награду.

Когда я услышал это, то лишь улыбнулся. Не знаю, кто только голосует за такое. Сначала я подумал, что это какая-то шутка. Для меня это выглядело странно. Дать «Вилле» сравнять счёт в той ситуации было единственно верным решением.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
28 сентября 2019 в 09:58
Возможно Лэмпс дуется, потому что Лидс Бьелсы возил его Дерби как хотел в шипе?! в очных матчах))
112910415
112910415
28 сентября 2019 в 08:16
дело вкуса
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 сентября 2019 в 06:56
Там был чистый дог, но обставили его на премию и лишнюю команду в ЛЕ...
ДАША Д
ДАША Д
28 сентября 2019 в 06:53
Лучше просто не придумали поступка за что давать приз.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
28 сентября 2019 в 05:01
Такие случаи как с Астон Виллой - редкость. Так что всё по делу.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
28 сентября 2019 в 04:25
Не понимаю чего Френки нудит. Эль Локо весёлый дядька, а история со шпионажем заслуживает отдельную премию за креатив.
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