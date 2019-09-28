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Ковач: «Отправимся в Падерборн с большим уважением к сопернику»

сегодня, 07:47
ПадерборнЛоготип футбольный клуб Падерборн-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария16:30 Не начался

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с «Падерборном» в 6-м туре Бундеслиги.

Мы знаем, что играем против последней команды турнирной таблицы, но это ни о чём не говорит. Мы серьёзно относимся к каждому сопернику. Мы отправимся в Падерборн с большим уважением к сопернику и хотим победить в матче. Мы должны компактно располагаться без мяча, как когда-то легионы римлян. Наша команда готова. Я считаю, что нам удастся преодолеть этот непростой рубеж.

Ранее стало известно, что в матче сможет принять участие восстановившийся от травмы защитник мюнхенцев Давид Алаба.

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Все комментарии
Binger
Binger
   16 / 849
сегодня в 08:08
Жертву заранее жалеет.
ДАША Д
ДАША Д
   197 / 849
сегодня в 07:54
Тогда будет 0-4.
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