Ковач: «Отправимся в Падерборн с большим уважением к сопернику»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с «Падерборном» в 6-м туре Бундеслиги.

Мы знаем, что играем против последней команды турнирной таблицы, но это ни о чём не говорит. Мы серьёзно относимся к каждому сопернику. Мы отправимся в Падерборн с большим уважением к сопернику и хотим победить в матче. Мы должны компактно располагаться без мяча, как когда-то легионы римлян. Наша команда готова. Я считаю, что нам удастся преодолеть этот непростой рубеж.