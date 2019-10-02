Винисиус: «Ареоля был очень хорош»

Вингер «Реала» подвёл итоги домашнего матча с «Брюгге» (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нам нужно быть более сконцентрированными, чтобы больше не допускать таких ошибок. У соперника было два момента и он забил два гола. Нам нужно улучшить свою игру.

Об Альфонсе Ареоля, заменившем Тибо Куртуа при счёте 0:2

Он был очень хорош и сумел сохранить ворота сухими во втором тайме.

О словах Зинедина Зидана в перерыве

Он сказал нам делать то, что мы умеем. Думаю, во втором тайме мы хорошо с этим справились, но вот в первом – нет.