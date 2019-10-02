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Винисиус: «Ареоля был очень хорош»

02 октября 2019, 05:50
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор подвёл итоги домашнего матча с «Брюгге» (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нам нужно быть более сконцентрированными, чтобы больше не допускать таких ошибок. У соперника было два момента и он забил два гола. Нам нужно улучшить свою игру.

Об Альфонсе Ареоля, заменившем Тибо Куртуа при счёте 0:2

Он был очень хорош и сумел сохранить ворота сухими во втором тайме.

О словах Зинедина Зидана в перерыве

Он сказал нам делать то, что мы умеем. Думаю, во втором тайме мы хорошо с этим справились, но вот в первом – нет.

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Все комментарии
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил RaulReal
   562 / 797
02 октября в 16:20
Такое впечатление, что Челси нам бракованных игроков подсунули. Ладно Куртуа он делил хлеб с индейцами,но Азар который всю карьеру твердил о любви к Реалу. Да лучше дать собрать ЗЗ сборную Франции чем покупать игроков бельгийского производства.
У Азара игра пока что сильно отдает истерикой. Видимо, крайне хочет проявить себя, моментально стать легендой Реала, ключевым игроком. Плюс, если бы в обороне монолит был бы, тогда от атаки меньше требовалось бы. А так почти в каждом матча на нервах приходится. Все это не способствует спокойной взвешенной игре Азара. Как и Куртуа.
RaulReal
RaulReal
   530 / 797
02 октября в 08:57
Такое впечатление, что Челси нам бракованных игроков подсунули. Ладно Куртуа он делил хлеб с индейцами,но Азар который всю карьеру твердил о любви к Реалу. Да лучше дать собрать ЗЗ сборную Франции чем покупать игроков бельгийского производства.
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