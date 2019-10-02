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Миньоле о ничьей с «Реалом»: «Думаю, это справедливый результат»

02 октября 2019, 05:07
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Голкипер «Брюгге» Симон Миньоле подвёл итоги выездного матча с «Реалом» (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы должны быть рады. Когда вы берёте очко на «Бернабеу», то можете гордиться собой. Конечно, когда к перерыву ты ведёшь 2:0, то надеешься довести игру до победы. Однако ты знаешь, что, когда они забивают быстрый гол во втором тайме, всё может стать сложнее. Именно это и произошло.

Думаю, что итоговый результат справедлив. Но для нас было важно сыграть в свой футбол, как мы делаем это во внутреннем чемпионате. Это положительный момент. В матчах с «Галатасараем» и «Реалом» мы показали, что заслуживаем играть в Лиге чемпионов.

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