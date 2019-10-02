Барбоза: «Безусловно, сейчас „Зенит“ – фаворит в матче с „Бенфикой“»

Португальский футбольный агент Пауло Барбоза поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» - «Бенфика».

Безусловно, сейчас «Зенит» можно считать фаворитом матча. В «Бенфике» много перспективных и талантливых игроков, но на старте сезона они не впечатляют. Большинство побед одержано с минимальным преимуществом, а в важнейшей домашней игре с «Порту» они уступили 0:2. Лиссабонцы сейчас весьма непредсказуемы. Матч против «Зенита» будет самой важной игрой для «Бенфики».