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Барбоза: «Безусловно, сейчас „Зенит“ – фаворит в матче с „Бенфикой“»

02 октября 2019, 05:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Португальский футбольный агент Пауло Барбоза поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» - «Бенфика».

Безусловно, сейчас «Зенит» можно считать фаворитом матча. В «Бенфике» много перспективных и талантливых игроков, но на старте сезона они не впечатляют. Большинство побед одержано с минимальным преимуществом, а в важнейшей домашней игре с «Порту» они уступили 0:2. Лиссабонцы сейчас весьма непредсказуемы. Матч против «Зенита» будет самой важной игрой для «Бенфики».

Вратарь «Бенфики» Иван Злобин заявил, что от матча с «Зенитом» ждёт победы своей команды.

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Все комментарии
Levadia
Levadia
   62 / 797
02 октября в 11:58
Зубы заговаривает старый махинатор.
Но всё равно верим в победу Зенита!
ildar_3871
ildar_3871
   491 / 797
02 октября в 10:35
не смешите мои тапочки ))) зенит фаворит ))) зенит фаварит только в игре с Оренбургом !)))
Karabal
Karabal
02 октября в 09:56
Зенит уже много лет в одиночку добывает очки в еврокубках, а свиньи с девятого места даже воспользоваться этими очками не в состоянии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил LOpp
   8 / 797
02 октября в 09:22
В Бенфике спят и видят, как бы у Зенита Малкома увести за 60 млн
Судя по количеству упоминаний.....спишь и видишь Малкома - только ты.....
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   415 / 797
02 октября в 09:20
Шапками бы только не закидали заранее, а то как бы проблем не возникло откуда их не ждёшь...
Garrincha58
Garrincha58
   140 / 797
02 октября в 09:14
сегодня после матча Семак скажет ну что так бывает нам не хватило сил после игры с Локомотивом. Cёмин уже так отмазался тьфу уже противно слушать эти отмазки из года в год
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   44 / 797
02 октября в 07:52
" Только время покажет, на чей *** сядет муха" ( И. Кант.)
andre_can
andre_can
   671 / 797
02 октября в 07:45
надо побеждать Бенфику- это без "Б"!!!
Т34
Т34 ответил Литейный 4
   20 / 797
02 октября в 07:40
Зенит пройдёт Бенфику не споткнувшись. Гыгыгы
Гыгыгы, Бенфика не Рубин, стыдно не будет?
Литейный 4
Литейный 4
   214 / 797
02 октября в 07:38
Зенит пройдёт Бенфику не споткнувшись. Гыгыгы
VIPded
VIPded
   34 / 797
02 октября в 07:17
Удачи Зениту в ЛЧ!!!
LOpp
LOpp
   19 / 797
02 октября в 07:14
В Бенфике спят и видят, как бы у Зенита Малкома увести за 60 млн
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 07:12
Удачи и победы Зениту!
Vladimir808
Vladimir808
   191 / 797
02 октября в 07:02
Желаю Зениту убедительной победы!!!
Illuha
Illuha
02 октября в 06:32
Зениту удачи!
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 06:31
пытается усыпить бдительность ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
02 октября в 05:49
Зенит и три года назад...в последнем своём матче в ЛЧ....именно с Бенфикой.....был тоже фаворитом............до 85-й минуты....))

Не время "кидать шапки"....
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