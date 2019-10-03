«Зенит» не собирается увольнять Зырянова после разгромного поражения

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что вопрос о будущем старшего тренера молодежного состава «Зенита» не стоит связывать с крупным поражением команды в матче Юношеской лиги УЕФА . Молодежка «Зенита» в среду потерпела домашнее поражение во встрече с «Бенфикой» со счетом 1:7.

Давайте не будем забегать вперед. Вопрос не только в фигуре главного тренера, но и в том, как формируется команда. Все-таки в молодежке «Зенита» есть футболисты, которые очень неплохо выглядят.

Такое поражение - предмет для серьезного разговора. Игры не видел, но видел состав. По какой-то причине ряд футболистов, которые могли бы сыграть, не только не вышли на поле, но и оказались вне заявки. Спортивный блок клуба изучит этот вопрос.