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«Зенит» не собирается увольнять Зырянова после разгромного поражения

03 октября 2019, 11:26
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что вопрос о будущем старшего тренера молодежного состава «Зенита» Константина Зырянова не стоит связывать с крупным поражением команды в матче Юношеской лиги УЕФА. Молодежка «Зенита» в среду потерпела домашнее поражение во встрече с «Бенфикой» со счетом 1:7.

Давайте не будем забегать вперед. Вопрос не только в фигуре главного тренера, но и в том, как формируется команда. Все-таки в молодежке «Зенита» есть футболисты, которые очень неплохо выглядят.

Такое поражение - предмет для серьезного разговора. Игры не видел, но видел состав. По какой-то причине ряд футболистов, которые могли бы сыграть, не только не вышли на поле, но и оказались вне заявки. Спортивный блок клуба изучит этот вопрос.

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Все комментарии
Девижн
Девижн
03 октября в 16:14
А противостояние молодёжек России и Португалии влияет на суммарный коэффициент?
cska plus
cska plus
   2 / 797
03 октября в 13:15
Все хотят побить рекорд спартака но не получается, не прлучилось и у Зырянова.
Zenit_84
Zenit_84
   124 / 797
03 октября в 11:52
На голову выше были португальцы.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   283 / 797
03 октября в 11:41
для Зенита так проигрывать это норма.
Adonius
Adonius
03 октября в 11:40
А надо бы, а то превратит команду в подобие спартака.
drug01
drug01
   46 / 797
03 октября в 11:36
Надо дать возможность работать и набираться опыта!
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   179 / 797
03 октября в 11:30
Молодежная школа Зенита это как муниципальная разваленная контора, есть директор, есть бухгалтер, получают огромную зарплату, а толку нет.
Зырянова никто не уволит, он же свой у кормушки.
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