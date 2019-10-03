Боярский: «Обидно, что пропустили гол»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу «Зенита» над «Бенфикой» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Удовольствие от игры? Да. Хотя во втором тайме случился отрезок, когда пришлось попереживать. Много нервов потратил. Сейчас у меня нет эйфории. Я действительно болел, как и весь наш город. Результатом удовлетворен, однако после перерыва возникали тревожные моменты. Обидно, что пропустили гол. Расслабились — так бывает. Но зато есть чем гордиться!

Команда в хорошей форме. И Оздоев, и Азмун, и Смольников, и Шатов. Как всегда интересно смотрелся Дзюба. Семак и Тимощук провели эффективную двойную замену. Вышел Караваев и обеспечил второй гол. Там мячу деваться было некуда: либо он влетал в сетку от нашего игрока, либо от соперника. Это как на бильярде. Нет, в целом, сыграли потрясающе! Конечно, возникнут замечания от профессионалов, но я-то делюсь своими впечатлениями.