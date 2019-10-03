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Боярский: «Обидно, что пропустили гол»

03 октября 2019, 09:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу «Зенита» над «Бенфикой» в матче группового этапа Лиги чемпионов. 

Удовольствие от игры? Да. Хотя во втором тайме случился отрезок, когда пришлось попереживать. Много нервов потратил. Сейчас у меня нет эйфории. Я действительно болел, как и весь наш город. Результатом удовлетворен, однако после перерыва возникали тревожные моменты. Обидно, что пропустили гол. Расслабились — так бывает. Но зато есть чем гордиться!

Команда в хорошей форме. И Оздоев, и Азмун, и Смольников, и Шатов. Как всегда интересно смотрелся Дзюба. Семак и Тимощук провели эффективную двойную замену. Вышел Караваев и обеспечил второй гол. Там мячу деваться было некуда: либо он влетал в сетку от нашего игрока, либо от соперника. Это как на бильярде. Нет, в целом, сыграли потрясающе! Конечно, возникнут замечания от профессионалов, но я-то делюсь своими впечатлениями.

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил cska1948
   261 / 797
03 октября в 19:55
Первое, всё в футболе понимает только футбольный Бог. Второе, у каждой команды, даже самой великой, бывают чёрные дни. Вспомни хотя бы матч Бразилия - Германия на бразильском ЧМ.
На счет черных дней согласен, все бывает у всех, но ты все-таки ушел от ответа...
Удачи вам в сегодняшнем матче с Эспаньолом!
cska1948
cska1948 ответил Leningrad 84
   45 / 797
03 октября в 17:27
Если ты все понимаешь в футболе, объясни, как ваши кони влетели на 5 банок великому Лудогорцу, выигрывая верх при угловых?
Первое, всё в футболе понимает только футбольный Бог. Второе, у каждой команды, даже самой великой, бывают чёрные дни. Вспомни хотя бы матч Бразилия - Германия на бразильском ЧМ.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил cska1948
   261 / 797
03 октября в 12:47
О том, что Зенит проиграл ВЕСЬ верх у своих ворот при угловых говорят ВСЕ, кто хоть что-то понимают в футболе!
Если ты все понимаешь в футболе, объясни, как ваши кони влетели на 5 банок великому Лудогорцу, выигрывая верх при угловых?
galem72
galem72
   66 / 797
03 октября в 12:06
"...обидно, что пропустили гол..."

Обидно будет, если д'артаньяна не накажут за езду по встречке. А по поводу гола расстройство лишь одно — нужно было пропускать невскому побольше.
viv
viv
   56 / 797
03 октября в 10:50
Миша...главное не 0:7...
cska1948
cska1948 ответил Leningrad 84
   45 / 797
03 октября в 10:27
Ты не прав! По упущенным моментам и отмененным голам Зенит мог еще штук семь положить Бенфике... Кстати, Лунев очень даже прилично отстоял, а гол был точно в девятку...
О том, что Зенит проиграл ВЕСЬ верх у своих ворот при угловых говорят ВСЕ, кто хоть что-то понимают в футболе!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил cska1948
   261 / 797
03 октября в 09:54
Обидно, что пропустили гол? Скажи спасибо, что только один! Весь верх проиграли при подаче угловых у своих ворот.
Ты не прав! По упущенным моментам и отмененным голам Зенит мог еще штук семь положить Бенфике...
Кстати, Лунев очень даже прилично отстоял, а гол был точно в девятку...
Leningrad 84
Leningrad 84
   261 / 797
03 октября в 09:52
Осорио - двоечник!
kastites
kastites
   193 / 797
03 октября в 09:44
Нужно укреплять вратарскую позицию зимой
Лунёв сдулся видимо.
cska1948
cska1948
   45 / 797
03 октября в 09:25
Обидно, что пропустили гол? Скажи спасибо, что только один! Весь верх проиграли при подаче угловых у своих ворот.
Ваня лучший
Ваня лучший
   22 / 797
03 октября в 09:13
Лунев сыграл в своей обычной манере. А лучшими были Оздоев и Дзюба
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