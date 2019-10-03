Уткин: «В Азмуне спит демон»

Известный блогер и экс-комментатор Василий Уткин в Telegram поделился впечатлением от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» - «Бенфика».

Что хорошего и интересного я наблюдаю?

В Азмуне спит демон. У него бывают моменты, когда в него словно влезает — как этого звали в «Игре Престолов», который умел внедряться в других живых существ? Азмун словно становится тройным: он впервые так преобразился на первых уже минутах.

Караваев. Ничего особенного нет в этом игроке, но с его появлением появляется конкуренция на почти заиндевевшей позиции. Смольников тоже заиграл куда лучше.

И опорная зона. Оздоев и Барриос показали свои лучшие качества, а это у них обоих — самое ценное — практически идентично: они игроки двух фаз. И отбор, и созидание. Первый гол возник, когда Оздоев одним касанием и вырвал мяч, и фактически отдал его на гол. Второй — когда у Барриоса получился перехват, он же пас на рывок Караваеву.

Вопрос, который задаю просто для приличия: как эта игра соседствует с серой, просто бездарной игрой в Москве с «Локомотивом»? Это разные команды? Или их готовят разные тренеры? Может, едят чего в паузе между матчами? Может, пьют?

Сложно сказать.

В общем, итог матча — «Зенит» иногда может быть крутым.