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Уткин: «В Азмуне спит демон»

03 октября 2019, 09:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Известный блогер и экс-комментатор Василий Уткин в Telegram поделился впечатлением от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» - «Бенфика».

Что хорошего и интересного я наблюдаю?

В Азмуне спит демон. У него бывают моменты, когда в него словно влезает — как этого звали в «Игре Престолов», который умел внедряться в других живых существ? Азмун словно становится тройным: он впервые так преобразился на первых уже минутах.

Караваев. Ничего особенного нет в этом игроке, но с его появлением появляется конкуренция на почти заиндевевшей позиции. Смольников тоже заиграл куда лучше. 

И опорная зона. Оздоев и Барриос показали свои лучшие качества, а это у них обоих — самое ценное — практически идентично: они игроки двух фаз. И отбор, и созидание. Первый гол возник, когда Оздоев одним касанием и вырвал мяч, и фактически отдал его на гол. Второй — когда у Барриоса получился перехват, он же пас на рывок Караваеву.

Вопрос, который задаю просто для приличия: как эта игра соседствует с серой, просто бездарной игрой в Москве с «Локомотивом»? Это разные команды? Или их готовят разные тренеры? Может, едят чего в паузе между матчами? Может, пьют?
Сложно сказать.

В общем, итог матча — «Зенит» иногда может быть крутым.

Также ранее стало известно, что лучшим игроком матча признан Артем Дзюба

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Все комментарии
Absinthe2
Absinthe2
   756 / 797
03 октября в 20:01
Просто Азмун выкладывается в каждой игре, как учил КББ))
mihaluch
mihaluch
   103 / 797
03 октября в 15:56
Бенфика не такая уж слабая как может показаться на первый взгляд.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответил Jeck Denielse
03 октября в 12:06
С Локо Зенит играл в полноги... А тут слегка выложился.... Вот и все.... У всех свои приоритеты...... Локо посчитал правильным так как сделал.... Получилось 3 игры - 2 поражения и вылет из Кубка..... Зенит выбрал другой путь... Получилось 3 игры - 2-е победы....И первое место в группе..
Я так понимаю, исходя из твоих слов, у Зенита в этом сезоне в приоритете победа в ЛЧ и в Кубке. Правда в Кубке сетка у вас веселая, так что будем посмотреть. Ну а после 2 игр в ЛЧ, в слабой группе, быть на первом месте по дополнительным показателям - ну такое себе достижение. Паровозы после 1 тура были на первом месте в группе с Атлетико и Юве. И?

Чемпионат, насколько я понимаю, вам не нужен, раз вы с прямым конкурентом играли в пол ноги и скатились на 5 место.

Жить одним днем плохо, все резко может измениться)
iri13
iri13 ответил Евгений Макрушин
   55 / 797
03 октября в 11:29
По факту,да,Локо проиграл в кубке,который ему с такими проблемами с составом вообще не нужен,и одному из фаворитов ЛЧ,а выиграл у одного из конкурентов в борьбе за золото РПЛ.Зенит выиграл в кубке и у Бенфики(слабой команды по меркам ЛЧ),проиграл сами знаете кому.И меня как болельщика Локо,учитывая текущую ситуацию и силу противника,все устраивает.
А просто у Бенфики нет Крыховяка.))))..если серьезно, устраивает и отлично, главное-душевный покой, который нам только снится..
..на сем-удачи!
iri13
iri13 ответил Alex12357
   55 / 797
03 октября в 11:24
Самый главный зверь сидит в УЕФА ,который допустил Зенит в 1-ю корзину ,желаю Зениту попасть в плей офф на кого-нибудь -БАВАРИЯ ,ПСЖ,Барселона,Ювентус,Аякс,МС,Ливерпуль,вот тогда и посмотрим на Питерский колхоз во главе с Боярским в шляпе!!!
..ну да..игра отвратительная, голы случайные, а Португалия ...это вообще где?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Jeck Denielse
   265 / 797
03 октября в 11:23
По факту,да,Локо проиграл в кубке,который ему с такими проблемами с составом вообще не нужен,и одному из фаворитов ЛЧ,а выиграл у одного из конкурентов в борьбе за золото РПЛ.Зенит выиграл в кубке и у Бенфики(слабой команды по меркам ЛЧ),проиграл сами знаете кому.И меня как болельщика Локо,учитывая текущую ситуацию и силу противника,все устраивает.
iri13
iri13
   55 / 797
03 октября в 11:17
Ну да..какая же Империя Зла без демона..так ведь, ВАсилий?
Литейный 4
Литейный 4
   214 / 797
03 октября в 10:38
В Уткине спит обделавшийся бегемот. Гыгыгы
Alex12357
Alex12357
   250 / 797
03 октября в 10:34
Самый главный зверь сидит в УЕФА ,который допустил Зенит в 1-ю корзину ,желаю Зениту попасть в плей офф на кого-нибудь -БАВАРИЯ ,ПСЖ,Барселона,Ювентус,Аякс,МС,Ливерпуль,вот тогда и посмотрим на Питерский колхоз во главе с Боярским в шляпе!!!
Illuha
Illuha
03 октября в 10:31
Вася бы лучше не позорился или говорил только о свиньях.
kastites
kastites
   193 / 797
03 октября в 10:21
ЗЕНИТ чемпион!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
03 октября в 10:19
С Локо Зенит играл в полноги...
А тут слегка выложился....
Вот и все....

У всех свои приоритеты......

Локо посчитал правильным так как сделал....
Получилось 3 игры - 2 поражения и вылет из Кубка.....

Зенит выбрал другой путь...
Получилось 3 игры - 2-е победы....И первое место в группе..
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   564 / 797
03 октября в 10:17
А в тебе бурлит г***но.
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил шацк
   279 / 797
03 октября в 10:14
Пьют - 100% пьют! А что ты куришь Василий?
Если бы он что-то этакое курил, то и писал бы иногда что-то этакое. А у него сплошные дрязги и банальщина.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил Гавроша
   179 / 797
03 октября в 10:14
Что значит меньше?
Смотреть нужно по выездам, у Спартака больше всего зрителей на выездах и этот показатель растет, а кузьмичей так вообще море.
CSKA2012
CSKA2012 ответил удав
   358 / 797
03 октября в 09:51
Это она сильнее Спартака или удачливей ) а не рпл)
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   44 / 797
03 октября в 09:50
Ответ мешку сала - уровень Атлетико и Бенфики - небо и земля. Странно, как такой " футбольный гуру" не заметил очевидного.
Гавроша
Гавроша ответил BAHbKA BCTAHbKA
   49 / 797
03 октября в 09:44
Говорят Уткин питается болельщиками ЦСК, а как известно болельщики ЦСК занесены в красную книгу...
А я думал, что это свиньи в красной книге. Их все меньше и меньше.
удав
удав
03 октября в 09:38
а в уткине судя по размеру сидят два демона)
удав
удав ответил CSKA2012
03 октября в 09:37
Уровень португальского чемпионата просто ниже чем РПЛ )))
ага,брага тому подтверждение)
CSKA2012
CSKA2012
   358 / 797
03 октября в 09:33
Уровень португальского чемпионата просто ниже чем РПЛ )))
cska plus
cska plus
   2 / 797
03 октября в 09:29
Васёк снова переел перед завтраком.
шацк
шацк
   297 / 797
03 октября в 09:28
Пьют - 100% пьют! А что ты куришь Василий?
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   179 / 797
03 октября в 09:24
Говорят Уткин питается болельщиками ЦСК, а как известно болельщики ЦСК занесены в красную книгу...
Abordage
Abordage
03 октября в 09:24
Наверное, Вася сегодня с мужиками не целовался.
Footbolista
Footbolista
   3 / 797
03 октября в 09:23
В Дзюбе спит буратино...
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