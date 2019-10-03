Уткин: «В Азмуне спит демон»

Известный блогер и экс-комментатор Василий Уткин в Telegram поделился впечатлением от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» - «Бенфика».
Что хорошего и интересного я наблюдаю?
В Азмуне спит демон. У него бывают моменты, когда в него словно влезает — как этого звали в «Игре Престолов», который умел внедряться в других живых существ? Азмун словно становится тройным: он впервые так преобразился на первых уже минутах.
Караваев. Ничего особенного нет в этом игроке, но с его появлением появляется конкуренция на почти заиндевевшей позиции. Смольников тоже заиграл куда лучше.
И опорная зона. Оздоев и Барриос показали свои лучшие качества, а это у них обоих — самое ценное — практически идентично: они игроки двух фаз. И отбор, и созидание. Первый гол возник, когда Оздоев одним касанием и вырвал мяч, и фактически отдал его на гол. Второй — когда у Барриоса получился перехват, он же пас на рывок Караваеву.
Вопрос, который задаю просто для приличия: как эта игра соседствует с серой, просто бездарной игрой в Москве с «Локомотивом»? Это разные команды? Или их готовят разные тренеры? Может, едят чего в паузе между матчами? Может, пьют?
Сложно сказать.
В общем, итог матча — «Зенит» иногда может быть крутым.
Также ранее стало известно, что лучшим игроком матча признан Артем Дзюба.
Чемпионат, насколько я понимаю, вам не нужен, раз вы с прямым конкурентом играли в пол ноги и скатились на 5 место.
Жить одним днем плохо, все резко может измениться)
Чемпионат, насколько я понимаю, вам не нужен, раз вы с прямым конкурентом играли в пол ноги и скатились на 5 место.
Жить одним днем плохо, все резко может измениться)
..на сем-удачи!
..на сем-удачи!
А тут слегка выложился....
Вот и все....
У всех свои приоритеты......
Локо посчитал правильным так как сделал....
Получилось 3 игры - 2 поражения и вылет из Кубка.....
Зенит выбрал другой путь...
Получилось 3 игры - 2-е победы....И первое место в группе..
А тут слегка выложился....
Вот и все....
У всех свои приоритеты......
Локо посчитал правильным так как сделал....
Получилось 3 игры - 2 поражения и вылет из Кубка.....
Зенит выбрал другой путь...
Получилось 3 игры - 2-е победы....И первое место в группе..
Смотреть нужно по выездам, у Спартака больше всего зрителей на выездах и этот показатель растет, а кузьмичей так вообще море.
Смотреть нужно по выездам, у Спартака больше всего зрителей на выездах и этот показатель растет, а кузьмичей так вообще море.