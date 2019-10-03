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Боярский уверен, что «Зенит» выйдет из группы в Лиге чемпионов

03 октября 2019, 09:12

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил перспективы «Зенита» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. 

Должен ли «Зенит» выходить из группы? Разумеется! Хотя до сих пор не привык к стабильности «Зенита». Матч с «Локомотивом» для меня вообще загадка. Конечно, нужно отдать должное тренеру Сёмину — его ценю. При этом хотелось бы, чтобы моя команда играла без перепадов. А то часто «Зенит» преподносит сюрпризы...

Но в данном случае сине-бело-голубые выйдут из группы. Настрой правильный, победный, чувствуется уверенность в своих силах! В то же время очень жду, что «Зенит» вновь выберется на первое место в нашем чемпионате.

Ранее Боярский прокомментировал победу «Зенита» над «Бенфикой» в матче группового этапа Лиги чемпионов. 

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Все комментарии
mamba9090909
mamba9090909 ответил ZedZipper
   475 / 797
04 октября в 10:06
Он про Боярского-человека написал. А ты где про мнение увидел вообще? Покажешь?
Он знает Боярского? Он общался с ним? Он выплёвывает оскорбления только потому, что Боярский высказывает мнения отличные от его.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответил Жека10
03 октября в 21:08
Не актер. И родился я в СССР. Твои нелепые типа подколы оставь своим друзья...
ZedZipper
ZedZipper ответил mamba9090909
03 октября в 20:51
Каждый человек имеет право высказать СВОЁ мнение. И если оно не совпадает с ВАШИМ, то это не даёт вам повод оскорблять его.
Он про Боярского-человека написал. А ты где про мнение увидел вообще?
Покажешь?
ZedZipper
ZedZipper
03 октября в 20:49
Боярский:
Я сегодня припарковался на встречке, потому что спешил на интервью
alfranza
alfranza
03 октября в 20:28
Выход из группы для Зенита пока что предел. Из группы выходят и дальше можно не играть((
Шарлотта Перовская
Шарлотта Перовская
03 октября в 20:27
Новость дня: житель деревни Бараново Сафоновского района Смоленской области Геннадий Иванович Кузнецов считает, что "Зенит" не выйдет.
Т34
Т34
   20 / 797
03 октября в 19:56
Зенит выйдет из группы Лиги чемпионов в Лигу Европы. Это будет успехом.
Морозовский
Морозовский
   5 / 797
03 октября в 19:53
Опять Сивка-Бурка нарезался!
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
03 октября в 19:31
CavaniSon
CavaniSon
03 октября в 19:25
Вполне заслуженно, отличная игра корпусом и большая точность пасов.
Жека10
Жека10 ответил Garrincha58
   80 / 797
03 октября в 19:20
а смысл выходить чтобы в 1/8 сразу слиться,а вот в ЛЕ можно поиграть пару раундов,а при хорошей жеребьёвке и три раунда пройти можно
во первых это разница в деньгах,причём такая колоссальная разница.Во вторых опыт.В третьих на матч Зенит и скажем ПСЖ прийдёт куда больше болельщиков,чем на условный Карабах
Жека10
Жека10 ответил Ministri Krasnodar
   80 / 797
03 октября в 19:09
Актер тоже посредственный.
ну если для тебя Михаил Боярский не актёр,иди тогда мультики смотреть.Там то уж точно для тебя все актёры.

А по теме скажу,что Боярский прав,Зенит должен выходить из такой группы
NYJ
NYJ
   332 / 797
03 октября в 19:00
Желаю успехов, но не спешите
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
03 октября в 18:53
Актер тоже посредственный.
зигзаг
зигзаг
   154 / 797
03 октября в 18:28
Если и выйдут со 2 места, а дальше? Или мечтают что Псж или Бавария себе как и Бенфика будут голы сами привозить?
А проиграют две подряд щас Лейпцигу и вообще не выйдут. Носы задрали рановато
Андрей Нефтянник
Андрей Нефтянник
03 октября в 18:17
я уверен что боярский кюб в шляпе
drug01
drug01
   46 / 797
03 октября в 17:33
С таким составом можно будет дойти до финала
Соккерру
Соккерру
   341 / 797
03 октября в 17:30
Он не один такой уверенный, но и я тоже)
beefs
beefs
   225 / 797
03 октября в 17:27
Ваши бы слова да богу в уши
Finn88
Finn88 ответил Karabal
   425 / 797
03 октября в 17:19
Локо вас нагнул. А зэныт может только своих дочек обыгрывать. Из группы зэНЫТИК выйдет максимум в ЛЕ.
mamba9090909
mamba9090909 ответил Александр Рябов
   475 / 797
03 октября в 17:01
Эх, Михал Сергеевич, были бы вы знаковой фигурой и любимым болельщиком в Питере, еслиб не ваша лизоблюдская провластная позиция. Отличный актёр, семьянин (что редко), стильный, умный, преданный болельщик. Но, при этом, вот так 41ться, это надо суметь!
Каждый человек имеет право высказать СВОЁ мнение. И если оно не совпадает с ВАШИМ, то это не даёт вам повод оскорблять его.
ZA POROGA
ZA POROGA
   664 / 797
03 октября в 16:36
хорошо бы закрепить уверенность еще и решением Хамовнического суда в Москве либо какого-нибудь суда в Питере ,,,
тогда будет полный ажур ))))
Garrincha58
Garrincha58
   140 / 797
03 октября в 16:34
а смысл выходить чтобы в 1/8 сразу слиться,а вот в ЛЕ можно поиграть пару раундов,а при хорошей жеребьёвке и три раунда пройти можно
Александр Рябов
Александр Рябов
   215 / 797
03 октября в 16:27
Эх, Михал Сергеевич, были бы вы знаковой фигурой и любимым болельщиком в Питере, еслиб не ваша лизоблюдская провластная позиция. Отличный актёр, семьянин (что редко), стильный, умный, преданный болельщик. Но, при этом, вот так 41ться, это надо суметь!
ASerega
ASerega
03 октября в 16:14
Какую бы кнопочку где-нибудь нажать, чтобы про Боярского больше ничего не видеть ?
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Союзник противников
   44 / 797
03 октября в 16:05
Она,за исключением последних 15 минут,выглядела командой,лидирующей в группе с 9 очками.Ни одной контратаки сходу,только демонстрация техники владения мячом в центре поля,и переход в ленивую позиционную атаку,в которой они были хуже последнего клуба ФНЛ.
Да, техника - единственное, чего у них не отнимешь.
kоrn3512.
kоrn3512. ответил Vave666
   775 / 797
03 октября в 15:58
Так этож Мишанины слова, после нескольких лет лузерства зенита! Ко мне то какие вопросы??
Vave666
Vave666 ответил kоrn3512.
   365 / 797
03 октября в 15:56
Старый маразматик, переобувавшийся в тосненца, опять закукарекал за зенит??))
В Петербурге, в отличие от Москвы, нет такого отношения к землякам! Мы и за Тосно и за Динамо Спб болели всегда, "ленинградский футбол" это называется!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   57 / 797
03 октября в 15:41
Михаил!!! ВЕРИМ..... 😊.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
03 октября в 15:32
Миша врать не будет...
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