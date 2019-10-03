Боярский уверен, что «Зенит» выйдет из группы в Лиге чемпионов

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил перспективы «Зенита» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Должен ли «Зенит» выходить из группы? Разумеется! Хотя до сих пор не привык к стабильности «Зенита». Матч с «Локомотивом» для меня вообще загадка. Конечно, нужно отдать должное тренеру Сёмину — его ценю. При этом хотелось бы, чтобы моя команда играла без перепадов. А то часто «Зенит» преподносит сюрпризы...

Но в данном случае сине-бело-голубые выйдут из группы. Настрой правильный, победный, чувствуется уверенность в своих силах! В то же время очень жду, что «Зенит» вновь выберется на первое место в нашем чемпионате.