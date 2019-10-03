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Влашич: «ЦСКА точно должен сыграть лучше, чем с „Лудогорцем“»

03 октября 2019, 07:50
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от домашней встречи с «Эспаньолом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Игра против «Лудогорца» (1:5) оказалась очень тяжёлой, но она была лишь первой в групповом турнире. Следующий наш соперник «Эспаньол» — непростая команда, но мы точно должны сыграть лучше, чем в предыдущем матче Лиги Европы. Настроены на победу.

Поможет ли ЦСКА не самая тёплая погода в Москве? Думаю, это положительный момент для нас, испанские команды не особо привыкли к подобному климату, хотя сейчас не так уж и холодно. В прошлом году это помогло нам в домашнем матче с «Реалом».

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Ваня лучший
   22 / 797
03 октября в 16:08
Даже у великих команд бывают провалы, например барса-ПСЖ 6:1.это слив?
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил BenderBender
   415 / 797
03 октября в 13:54
Всё верно. Кто должен думать о смене поколений и скамейке?!!! Гнилые отмазки. Такой уж клубишко. Ничего не попишешь.
Я просто не приемлю и не понимаю таких вот отговорок, особенно от руководства и тренера ЦСКА, дескать, чего вы хотите - скамейка короткая, играть некем, игроки неопытные сопливые...какой-то бред сивой кобылы. И что самое печальное фанаты на это ведутся и вторят им)) были бы нормальные фанаты, уже бы закидали этого Гинера гнилыми помидорами, чесслово... Кто-нибудь может себе представить подобного плача Ярославны например от руководства Баварии или Барселоны, да любого мало-мальски топового клуба? Да там такого абсурда никогда не будет...
BenderBender
BenderBender ответил Stormtrooper-26
   128 / 797
03 октября в 13:48
Всё верно. Кто должен думать о смене поколений и скамейке?!!! Гнилые отмазки. Такой уж клубишко. Ничего не попишешь.
BenderBender
BenderBender ответил Дед за ЦСКА
   128 / 797
03 октября в 13:47
У вас, что основа, что дубль - одна картина маслом)
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил Дед за ЦСКА
   415 / 797
03 октября в 13:46
Извини сударь, НО ЦСКА играл тогда без 8 игроков основы ( травмы) , ЛЮБОЙ клуб играл бы не лучше. Сегодня другая картина, часть восстановилась и сможет играть. Жду нашей победы.
То что твой любимый клуб довели до такого состояния что некого выпускать на игру, это претензии предъявляй руководству... Всё остальное - детский лепет и оправдания в пользу бедных. Чем думал Гинер перед стартом еврокубкового сезона?
BenderBender
BenderBender ответил Дед за ЦСКА
   128 / 797
03 октября в 13:45
Тешь и дальше себя. Просто уцепиться тебе больше не за что) Если бы не свиньи, таким как ты и сказать бы нечего было. Все свои неудачи оправдываете неудачами спама. Так смешно)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Stormtrooper-26
   58 / 797
03 октября в 13:40
Лично я изначально предполагал что лёгкой прогулки с Лудогорцем у ЦСКА не будет, но чтобы 5:1 влететь - этого я думаю никто не мог ожидать. "Достижение" похлеще спартаковского с Ливером 0:7...
Извини сударь, НО ЦСКА играл тогда без 8 игроков основы ( травмы) , ЛЮБОЙ клуб играл бы не лучше. Сегодня другая картина, часть восстановилась и сможет играть. Жду нашей победы.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил Суеверный
   415 / 797
03 октября в 13:35
Потому что "ожиданчики" всегда со знаком "плюс".
Лично я изначально предполагал что лёгкой прогулки с Лудогорцем у ЦСКА не будет, но чтобы 5:1 влететь - этого я думаю никто не мог ожидать. "Достижение" похлеще спартаковского с Ливером 0:7...
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил Ваня лучший
   415 / 797
03 октября в 13:30
Случайность, говорите? А что можно было ожидать от команды , если в центре защиты играл школьник? Он ученик 11 класса московской школы? Вряд ли можно было ожидать иного результата.
Слив защитан. Лудогорец - это вам не Реал, понимаешь...
Багров-брат
Багров-брат
   427 / 797
03 октября в 13:21
Парни, просто, без лишних слов... Выиграйте!...)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил BenderBender
   58 / 797
03 октября в 13:15
Ты не понял. Мне плевать на спам А за коней стыдно
Я всё понял, как не открещивайся от СпаМа,, а свиные ушки торчат !
Среди Болельщиков других команд НЕТ таких ЦСКА фобов. Тут СпаМ первый.)))).
Стыдится за ЦСКА, первого в истории футбола СССР и России обладателя Кубка УЕФА может только свинтус. Просто завидует))))).
BenderBender
BenderBender ответил Дед за ЦСКА
   128 / 797
03 октября в 12:35
Ты не понял. Мне плевать на спам
А за коней стыдно
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил BenderBender
   58 / 797
03 октября в 12:24
Я на соккере дольше многих. Модеры заблочили пару акков, пришлось новый создать. К свиньям отношения не имею. Но спам как команду ценю больше, чем коней. Спартак - это имя.
СпаМ это не ИМЯ, а сплошное недоразумение. Брежнев неистово болел за СпаМ и клуб имени РАБА стал "НАРОДНОЙ" командой, в которую тащили всех талантливых игроков, убирая таким образом конкурентов.( Помнишь как В. Харламова пытались с УГРОЗАМИ
перетащить а СпаМ?). У такого клуба не будет, без мощной господдержки , будущего (сколько лет СпаМ без побед?) Ждите нового Брежнева.))))))
ermak6848
ermak6848
   146 / 797
03 октября в 12:10
много слов, а мало дела...
посмотрим в деле..
BenderBender
BenderBender ответил Рожден в СССР
   128 / 797
03 октября в 12:09
Пфффф))) Да уж!!! Детсад. Не было никаких вопросов)))
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил BenderBender
   357 / 797
03 октября в 12:04
После "наверноЕ" запятую надо ставить. Так что, можно поспорить, кто в школу не пошёл. Ахаха
сам и ответил на свой вопрос
BenderBender
BenderBender ответил Рожден в СССР
   128 / 797
03 октября в 12:02
После "наверноЕ" запятую надо ставить. Так что, можно поспорить, кто в школу не пошёл. Ахаха
BenderBender
BenderBender ответил Дед за ЦСКА
   128 / 797
03 октября в 12:01
Я на соккере дольше многих. Модеры заблочили пару акков, пришлось новый создать. К свиньям отношения не имею. Но спам как команду ценю больше, чем коней. Спартак - это имя.
galem72
galem72
   66 / 797
03 октября в 12:00
Да ничего лошади никому не должны, а посему огромной удачи Эспаньолу.
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Дед за ЦСКА
   357 / 797
03 октября в 11:58
Судя по комментариям и недавнему появлению на соккере, ясно, что вы клон и даже догадываюсь чей. ЦСКА фобией страдают только единицы свиней. ))))))
наверно в школу не пошел, вот и забавляется
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   357 / 797
03 октября в 11:56
мы все надеемся, но Испания это явно не Болгария
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил BenderBender
   58 / 797
03 октября в 11:43
Тот реал обыграли все. Даже такое дно, как цска
Судя по комментариям и недавнему появлению на соккере, ясно, что вы клон и даже догадываюсь чей. ЦСКА фобией страдают только единицы свиней. ))))))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Суеверный
   22 / 797
03 октября в 11:32
Никола, постарайтесь. Не то чтобы "отступать некуда". Но нужно еще раз подтвердить, что "Лудогорец" есть просто нелепая случайность. "...Пожелай мне удачи в бою. Пожелай мне..." (Виктор Цой и группа Кино). Так что УДАЧИ.
Случайность, говорите? А что можно было ожидать от команды , если в центре защиты играл школьник? Он ученик 11 класса московской школы? Вряд ли можно было ожидать иного результата.
BenderBender
BenderBender ответил viv
   128 / 797
03 октября в 11:32
Тот реал обыграли все. Даже такое дно, как цска
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Суеверный
   22 / 797
03 октября в 11:28
Как это "государственная"? Частная собственность. С согласия владельца - можно "грызть".И еще а как "гранит науки". Тут владельцев нет по понятным причинам.
Прошу вас, уважаемый, не опускайтесь в дискуссии до уровня этого.......!
Суеверный
Суеверный ответил Stormtrooper-26
   118 / 797
03 октября в 11:14
От ЦСКА никогда не знаешь чего ожидать в каждом отдельно взятом матче, но почему-то в основном происходят нежданчики со знаком "минус"...
Потому что "ожиданчики" всегда со знаком "плюс".
Суеверный
Суеверный ответил Алексей Коротеев
   118 / 797
03 октября в 11:12
Хватит жрать что попало ! В МАКДОНАЛЬДС сходите ! Земля даже на стадионе государственная ! ))
Как это "государственная"? Частная собственность. С согласия владельца - можно "грызть".И еще а как "гранит науки". Тут владельцев нет по понятным причинам.
Суеверный
Суеверный
   118 / 797
03 октября в 11:08
Никола, постарайтесь. Не то чтобы "отступать некуда". Но нужно еще раз подтвердить, что "Лудогорец" есть просто нелепая случайность. "...Пожелай мне удачи в бою. Пожелай мне..." (Виктор Цой и группа Кино). Так что УДАЧИ.
viv
viv ответил BenderBender
   56 / 797
03 октября в 11:05
Тогда это зависит не от вас, а от соперника, как тогда. Ахаха
А это спорный вопрос....да же Краснодар со своими 0:5 так не опозорился как спартак...
viv
viv ответил BenderBender
   56 / 797
03 октября в 11:03
Выдаешь желаемое за действительное)) Ливерпуль - это не Лудогорец. Ахаха
Ливерпуль не Лудогорец... и не Реал... который обыгрывал ЦСКА.... и c 0:7 еще не один российский клуб так не позорился в ЕК. ха-ха
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