Влашич: «ЦСКА точно должен сыграть лучше, чем с „Лудогорцем“»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от домашней встречи с «Эспаньолом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Игра против «Лудогорца» (1:5) оказалась очень тяжёлой, но она была лишь первой в групповом турнире. Следующий наш соперник «Эспаньол» — непростая команда, но мы точно должны сыграть лучше, чем в предыдущем матче Лиги Европы. Настроены на победу.
Поможет ли ЦСКА не самая тёплая погода в Москве? Думаю, это положительный момент для нас, испанские команды не особо привыкли к подобному климату, хотя сейчас не так уж и холодно. В прошлом году это помогло нам в домашнем матче с «Реалом».
Среди Болельщиков других команд НЕТ таких ЦСКА фобов. Тут СпаМ первый.)))).
Стыдится за ЦСКА, первого в истории футбола СССР и России обладателя Кубка УЕФА может только свинтус. Просто завидует))))).
Среди Болельщиков других команд НЕТ таких ЦСКА фобов. Тут СпаМ первый.)))).
Стыдится за ЦСКА, первого в истории футбола СССР и России обладателя Кубка УЕФА может только свинтус. Просто завидует))))).
А за коней стыдно
А за коней стыдно
перетащить а СпаМ?). У такого клуба не будет, без мощной господдержки , будущего (сколько лет СпаМ без побед?) Ждите нового Брежнева.))))))
перетащить а СпаМ?). У такого клуба не будет, без мощной господдержки , будущего (сколько лет СпаМ без побед?) Ждите нового Брежнева.))))))
посмотрим в деле..
посмотрим в деле..