Влашич: «ЦСКА точно должен сыграть лучше, чем с „Лудогорцем“»

Полузащитник ЦСКА поделился ожиданиями от домашней встречи с «Эспаньолом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Игра против «Лудогорца» (1:5) оказалась очень тяжёлой, но она была лишь первой в групповом турнире. Следующий наш соперник «Эспаньол» — непростая команда, но мы точно должны сыграть лучше, чем в предыдущем матче Лиги Европы. Настроены на победу.