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Головин занял 2-е место в голосовании за лучшего игрока «Монако» в сентябре

сегодня, 17:22

Болельщики «Монако» выбрали лучшего игрока команды в сентябре. Им стал Ислам Слимани. Второе место занял российский полузащитник Александр Головин, который в конце месяца в игре против «Ниццы» оформил дубль и отметился результативной передачей.

На третьем месте оказался Виссам Бен-Йеддер. На его счету так же, как и у Слимани, 4 игры и 4 гола.

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Все комментарии
drug01
drug01
   118 / 1027
сегодня в 23:03
Это хорошо, так продолжай!!!!
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   239 / 1027
сегодня в 22:22
Санек, жги, дно еще не пробито - но с твоим богатым опытом, за этим дело не станет)))
Медив
Медив
   328 / 1027
сегодня в 21:46
Вспомнилось:
Даже в соревновании на звание главного лузера он занимал всегда второе место...
andrefino13
andrefino13
   230 / 1027
сегодня в 21:31
Почему просто нельзя порадоваться за парня? Что он вам лично плохого сделал. Пора учиться гордится тем, что у нас есть, тем более что газом и нефтью не дают....
Viktor Rocky
Viktor Rocky
   560 / 1027
сегодня в 21:21
Красавчик
Удачи в следующих матчах
pendulum47
pendulum47
   814 / 1027
сегодня в 20:58
Сомнительные достижения...
mihaluch
mihaluch
   128 / 1027
сегодня в 20:46
Просто Головин много работает, а когда много работаешь кое-что начинает получаться.
Sergey Z
Sergey Z
   188 / 1027
сегодня в 20:46
Удачи Сане!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   29 / 1027
сегодня в 20:35
Не иначе конские болелы подломили сайт. Головин со своим дублем опередил челса с четырьмя голами...
ermak6848
ermak6848
   182 / 1027
сегодня в 20:29
старается - значит Всё получится...
Питер Ман
Питер Ман
   109 / 1027
сегодня в 20:16
Молодец, неужели наконец взялся за дело?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Jake Sully
   16 / 1027
сегодня в 20:15
а спартак какой в Европе?
Они в группе "Е" с двумя точками на верху!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Александр Рябов
   16 / 1027
сегодня в 20:12
Не одним из, а единственным лидером, на котором всё держится. Состав у монегасков просто зелёный, и это разбавляется Головиным, Бен-Йедером и Сеском. Слимани дофига транжирит, создают они намного больше и похоже он немного туповатый. Головин - в Монако голова!
На счет Слимани в десяточку. Просто зашкаливает количество угробленных им моментов.
Zenit_84
Zenit_84
   232 / 1027
сегодня в 20:07
Поздравления Головину!
andrefino13
andrefino13 ответил spartach n1
   230 / 1027
сегодня в 20:04
Ну вы то вряд ли через даже шестнадцать повторите.
Jake Sully
Jake Sully ответил 25процентный клоун
   152 / 1027
сегодня в 19:42
Спроси у того кто календарь составлял))
не, ты бы лучше признался что спартак напился Браги, и в Европу не пускают)
Jake Sully
Jake Sully ответил Великолепный
   152 / 1027
сегодня в 19:41
Им просто стыдно признаться что спартак в Европе 75-ый в рейтинге УЕФА. хе-хе
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Jake Sully
       11 / 1027
    сегодня в 19:36
    Спроси у того кто календарь составлял))
    GYTSYL
    GYTSYL
       80 / 1027
    сегодня в 19:30
    Раз в год и палка стреляет.
    Великолепный
    Великолепный ответил Jake Sully
       84 / 1027
    сегодня в 19:28
    а спартак какой в Европе?
    Им просто стыдно признаться что спартак в Европе 75-ый в рейтинге УЕФА. хе-хе
    FESCO
    FESCO
       206 / 1027
    сегодня в 19:22
    Большое достижение в пердивной команде.
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
       114 / 1027
    сегодня в 19:20
    с такими напами Саня еще себя проявит
    Это не прошлогодние партнеры )))
    Jake Sully
    Jake Sully
       152 / 1027
    сегодня в 19:18
    спартач, чего дизы ставишь? я просто хотел узнать какой спартак в Европе, всем интересно.
    Jake Sully
    Jake Sully ответил 25процентный клоун
       152 / 1027
    сегодня в 19:15
    Головин в европе второй а ЦСКА четвёртый))))
    а спартак какой в Европе?
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил spartach n1
       52 / 1027
    сегодня в 19:12
    Привет Григорич ! Дык целый год пока забьёт ждали,теперь что изменилось ?)
    Главное, что дождались, теперь будет проще,ИМХО.
    Конь 666
    Конь 666
       412 / 1027
    сегодня в 19:08
    Первые места впереди! Успехов Саше!
    Великолепный
    Великолепный
       84 / 1027
    сегодня в 19:07
    Молодец Александр👏👏👏
    spartach n1
    spartach n1 ответил Дед за ЦСКА
       4 / 1027
    сегодня в 19:02
    Привет Сергей, почему через год, можно и в октябре с.г.
    Привет Григорич !
    Дык целый год пока забьёт ждали,теперь что изменилось ?)
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       60 / 1027
    сегодня в 18:54
    Прибавляет Сашок. Удачи.
    311
    311
       160 / 1027
    сегодня в 18:49
    Голосуй сердцем, или проиграешь!)
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