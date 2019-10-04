Головин занял 2-е место в голосовании за лучшего игрока «Монако» в сентябре

Болельщики «Монако» выбрали лучшего игрока команды в сентябре. Им стал Ислам Слимани. Второе место занял российский полузащитник Александр Головин, который в конце месяца в игре против «Ниццы» оформил дубль и отметился результативной передачей.
На третьем месте оказался Виссам Бен-Йеддер. На его счету так же, как и у Слимани, 4 игры и 4 гола.
Даже в соревновании на звание главного лузера он занимал всегда второе место...
Даже в соревновании на звание главного лузера он занимал всегда второе место...
Удачи в следующих матчах
Удачи в следующих матчах
Это не прошлогодние партнеры )))
Это не прошлогодние партнеры )))
Дык целый год пока забьёт ждали,теперь что изменилось ?)
Дык целый год пока забьёт ждали,теперь что изменилось ?)