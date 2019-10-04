Головин занял 2-е место в голосовании за лучшего игрока «Монако» в сентябре

сегодня, 17:22

Болельщики «Монако» выбрали лучшего игрока команды в сентябре. Им стал . Второе место занял российский полузащитник , который в конце месяца в игре против «Ниццы» оформил дубль и отметился результативной передачей.

На третьем месте оказался . На его счету так же, как и у Слимани, 4 игры и 4 гола.